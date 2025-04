Bježi, coprnice!

Posljednje suđenje vješticama održano je u Njemačkoj prije 250 godina. Ali čak i danas, u 21. stoljeću, postoje oni koji vjeruju u čarolije, a neki se čak i izjašnjavaju kao vještice. Što ih fascinira? Bolesti, uginule životinje, loša žetva, poslovni neuspjesi – moralo se u prošlosti pronaći nekog krivca za sve loše što se događa, a u neki zemljama se i danas traži žrtvene jarce. Prema studiji Američkog sveučilišta o vjerovanju u čarolije to je vjerovanje manje rasprostranjeno među ljudima s dobrim obrazovanjem i ekonomskom sigurnošću. No, postoje ljudi koji otvoreno prakticiraju vještičarenje (ili barem vjeruju u to). Fenomen novovjekih vještica je tijesno povezan sa ženskim pokretom iz 70-ih godina prošlog stoljeća, pokreta koji se pobunio protiv dominacije muškaraca, a tu postoji i neki spiritualni aspekt. DW