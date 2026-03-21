Mislim, dakle nisam za lomaču
Razum protiv lomače: Filozofija u doba progona vještica
Dr. Justin Sledge, čovjek iza zanimljivog YouTube kanala Esoterica, je akademik koji o okultnom priča kroz prizmu povijesti i filozofije. Na kanalu nema “new age” nagađanja – samo povijesne činjenice o tome kako su nastali magijski sustavi, tko su bili alkemičari i što zapravo piše u starim rukopisima. Video istražuje fascinantan paradoks 17. stoljeća: istovremeni uspon racionalizma i vrhunac progona vještica. Većina ranomodernih filozofa (poput Descartesa, Spinoze i Hobbesa) bila je privatno skeptična prema postojanju vještica, smatrajući ih plodom mašte ili praznovjerja. Mnogi su zaključili da su “vještice” zapravo siromašne, starije žene koje pate od mentalnih bolesti (melankolije), a ne od demonskih paktova. Inkvizicijske metode i mučenja prokazani su kao sredstva koja stvaraju lažna priznanja. Racionalistička filozofija i empirizam postupno su demontirali teološke temelje progona, pretvarajući vješticu iz duhovne prijetnje u simbol neznanja.