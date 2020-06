Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će njegova administracija uvrstiti krajnje lijevi pokret “Antifa” (antifašisti) na američku listu terorističkih organizacija. Američki predsjednik je u nizu objava na Twitteru čestitao redarstvenim snagama zbog toga što su u subotu navečer u Minneapolisu uspjeli uspostaviti kontrolu u gradu. “Anarhisti pod vodstvom Antife brzo su svladani. Gradonačelnik je to trebao učiniti već prve večeri pa ne bi bilo nikakvog problema”, napisao je. Index

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020