Leteće malo čudo
DJI Mini 5 Pro: mali dron s velikim ambicijama
DJI Mini 5 Pro donosi 1-inčni senzor, LiDAR i napredne sigurnosne sustave, sve upakirano u dron težak službenih 249,9 g. Iako američki FAA sumnja da stvarna masa prelazi 250 g, u Europi i UK-u model spada u C0/UK1 kategoriju bez ograničenja. Snima 4K video do 120 fps, ima 360° ActiveTrack i poboljšani RTH, a može okretati kameru između horizontalnog i vertikalnog formata. Cijena počinje od £689. Ukratko – najmanji, ali najmoćniji Mini dosad. Tech Radar