Leteće malo čudo

Na jučerašnju Facebookovu konferenciju F8 Mark Zuckerberg pristigao je s DJI dronom koji je snimao i emitirao konferenciju te promovirao novost na Facebook Liveu – videoprijenos uživo s niza novih uređaja: Mevo kamera tako je prva potrošačka kamera koja će moći slati video na Facebook Live. Ideja da uz pomoć kamera uživo prenosimo događaje i dijelimo ih s drugima. Istovremeno zbog problema s neovlaštenim prijenosom tuđih videa (tzv. freebooting), Facebook pokreće alat Rights Manager, koji bi trebao zaštititi autorska prava. 24sata