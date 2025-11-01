DJI Mini 5 Pro: mali dron s velikim ambicijama - Monitor.hr
Danas (14:00)

Leteće malo čudo

DJI Mini 5 Pro: mali dron s velikim ambicijama

DJI Mini 5 Pro donosi 1-inčni senzor, LiDAR i napredne sigurnosne sustave, sve upakirano u dron težak službenih 249,9 g. Iako američki FAA sumnja da stvarna masa prelazi 250 g, u Europi i UK-u model spada u C0/UK1 kategoriju bez ograničenja. Snima 4K video do 120 fps, ima 360° ActiveTrack i poboljšani RTH, a može okretati kameru između horizontalnog i vertikalnog formata. Cijena počinje od £689. Ukratko – najmanji, ali najmoćniji Mini dosad. Tech Radar


Slične vijesti

23.01.2024. (19:00)

Dostava bombe u paketu

Dostavni dron DJI-a – više od jednostavne dostave

Svjetski lider u proizvodnji dronova, DJI, predstavio je FlyCart 30, dron za teret s namjerom revolucioniranja dinamične dostave iz zraka. Unatoč planovima tvrtke, analize sugeriraju da bi ovaj dron mogao dobiti sasvim drugačiju ulogu – kao bespilotni bombarder ili logističko vozilo na bojištu. DJI se suočava s izazovima jer se njihovi proizvodi sve češće koriste u vojne svrhe, unatoč nastojanjima da se to spriječi. FlyCart 30, iako namijenjen dostavi, može imati značajne implikacije u vojnom kontekstu. (Tportal)

13.04.2016. (13:23)

Uživo iz dnevne sobe

Zuckerberg predstavio kamere koje imaju prijenos uživo na Fejsu

Na jučerašnju Facebookovu konferenciju F8 Mark Zuckerberg pristigao je s DJI dronom koji je snimao i emitirao konferenciju te promovirao novost na Facebook Liveu – videoprijenos uživo s niza novih uređaja: Mevo kamera tako je prva potrošačka kamera koja će moći slati video na Facebook Live. Ideja da uz pomoć kamera uživo prenosimo događaje i dijelimo ih s drugima. Istovremeno zbog problema s neovlaštenim prijenosom tuđih videa (tzv. freebooting), Facebook pokreće alat Rights Manager, koji bi trebao zaštititi autorska prava. 24sata