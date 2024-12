Astrolozi kažu: pripremite se, ali i brendovi imaju plan

Do 2030. godine više od 30% radne snage činiti upravo ova generacija pa će za brendove postati sve važnije kako do njih doprijeti. To će biti skoro nemoguće izvesti dosadnim plaćenim reklamama. Za dobre rezultate, moraju se koristiti nove tehnike i alati. Gen Z uživa pronalasku i uključivanju u grupe u kojima mogu izraziti sebe, dijeliti mišljenja i iskustva. Primjerice, zajednice oko gaming brendova često se formiraju na platformama kao što su Twitch i Discord. Inflacija, nestabilnost tržišta i naizgled beskonačna količina edukativnog sadržaja na temu financija učinili su da je generacija Z opsjednuta trgovinom na burzama, investiranjem, stakingom, swapanjem i svakim oblikom pasivne zarade. Privlači ih i umjetna inteligencija, kroz aplikacije za personalizaciju sadržaja, optimizaciju učenja i unaprijeđenje svakodnevnih zadataka. Zanima ih i održiva tehnologija i inovacije koje doprinose borbi protiv klimatskih promjena. Neizostavne su i – igre. Netokracija