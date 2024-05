Milena generacijo moja

“Ovoga vikenda Steven Rattner objavio je više-manje razuman tekst u New York Timesu o tome da su današnju mladež zapale loše ekonomske karte i da bi starije generacije trebale učiniti nešto po tom pitanju. Kako? Prihvaćajući veće poreze. No tekst samo nastavlja pogrešnu predodžbu – današnji mladi zapravo zarađuju kao i prethodne generacije. To zapravo i nije toliko promašeno koliko je pojednostavnjeno gledište. Problem nije pad, nego stagnacija”, piše Business Insider.