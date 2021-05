Brojanje tuđeg novca

Share of wealth given up by billionaires to charity.

Bill Gates: 46%

Michael Dell: 9%

Carlos Slim: 6%

Sergey Brin: 5%

Ma Huateng: 4%

Larry Page: 3%

Mark Zuckerberg: 2.4%

Larry Ellison: 2.1%

Jeff Bezos: 1.9%

(Source: Business Insider)

