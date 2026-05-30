Konzervans na ranu

Nova francuska studija na 112.000 ljudi otkrila je da uobičajeni konzervansi u kupovnim namirnicama povećavaju rizik od povišenog krvnog tlaka za 29%, a od srčanog i moždanog udara za 16%. Među osam rizičnih aditiva nalaze se i “prirodni” antioksidansi poput limunske i askorbinske kiseline (dodani vitamin C), koji podižu rizik od hipertenzije za 22%. Znanstvenici naglašavaju da se ti štetni učinci ne odnose na prirodne tvari iz svježeg voća. Budući da su konzervansi sveprisutni i izvan ultraprerađene hrane, stručnjaci savjetuju prednost minimalno prerađenim namirnicama ili hrani konzerviranoj isključivo niskim temperaturama. Index