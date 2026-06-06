Danas (23:00)
Bilo jednom i ušlo u povijest
Dogodilo se na današnji dan: 6. lipnja
- 1944. – Drugi svjetski rat: Savezničke snage se iskrcale u Normandiji u najvećem desantu u povijesti, nazvanom “Dan D”
- 1946. – Osnovana NBA liga, tada pod nazivom Basketball Association of America
- 1954. – Prijenosom manifestacije “Festival cvijeća” iz Švajcarske počela je s radom Eurovizija, televizijska mreža europskih zemalja
- 1984. – Tetris, jedna od najpoznatijih video igara, je ugledala svjetlost dana
- 1799. – Rođen Aleksandar Puškin, poznati ruski književnik
- 1875. – Rođen Thomas Mann, njemački književnik i nobelovac
- 1962. – Rođen Massimo Savić