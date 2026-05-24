Sat povijesti
Dogodilo se na današnji dan (24. svibnja)
- 1689. – Stupio je na snagu akt o toleranciji u Engleskoj, kojim je pod izvjesnim uvjetima garantirana sloboda ispovjedanja vjere nonkonformistima, ali su katolici namjerno izostavljeni
- 1822. – Trupe pod komandom Antonija Josea de Sucrea potukle Španjolce u bitci kod Pichinche, Ekvador postao nezavisan od Španjolske
- 1844. – Pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 kilometara, iz Washingtona u Baltimore. Poruka glasila: “Što je to Bog učinio?” (“What hath God wrought”)
- 1883. – Otvoren Brooklynski most koji je povezao Manhattan s Brooklynom
- 1899. – Otvorena prva javna garaža u SAD-u
- 1941. – Njemački ratni brod “Bismarck” u Drugom svjetskom ratu potopio britansku vojnu krstaricu “HMS Hood”. Od 1.422 mornara preživjela tri
- 1941. – Rođen Robert Allen Zimmerman (poznatiji kao Bob Dylan)
- 1956. – Održana prvo natjecanje za Pjesmu Eurovizije
- 1964. – U tuči na nogometnoj utakmici u prijestolnici Perua, Limi, izazvanoj odlukom suca da poništi gol domaće ekipe, poginulo više od 300 ljudi
- 1969. – ‘Get Back’ je postao 17. singl Beatlesa na vrhu američke ljestvice singlova. Godinu kasnije pjesma je uvrštena na ‘Let It Be’ kao posljednja na albumu