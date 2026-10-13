Dokumentarna serija "Ispod radara": Otkrivanje tajnih podzemnih gradova i vojnih bunkera - Monitor.hr
Danas (22:00)

Betonski raj i tajne rupe

Dokumentarna serija “Ispod radara”: Otkrivanje tajnih podzemnih gradova i vojnih bunkera

HRT-ova dokumentarna serija “Ispod radara” autorskog tima na čelu s Mihovilom Pintarom, Lidijom Kožar i Lukom Tokićem istražuje napuštene i prenamijenjene vojne bunkere, tunele te podzemne gradove. Kroz četiri epizode ekipa obilazi lokacije u Hrvatskoj (Vis, Žrnovnica, Željava) te u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Švedskoj. Serija spaja avanturu i povijest kroz susrete s bivšim vojnicima i pilotima, a posjeta Željavi donosi povijesni susret pilota Danijela Borovića, Ivana Selaka i Ivice Ivandića. Posljednja epizoda prikazuje se u ponedjeljak 19. listopada na HTV 1 u 21:35 sati. HRT


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07.03.2025. (10:00)

Koja li je tajna zdrave kose?

Mi volimo Meghan: Vojvotkinja od Delulua

Nema drugih riječi kojima bi se opisao novi Netflixov show With Love, Meghan, u kojem Meghan Markle ili Meghan, vojvotkinja od Sussexa, kroz osam epizoda proživljava svoj delulu moment u kojem kriminalno neuvjerljivo izigrava supersposobnu kućanicu koja drži sva četiri zida kuće. Uglavnom, Meghan nema pojma što radi. U kuhinji se snalazi taman toliko koliko biste očekivali od nekog tko u njoj nije proveo više od tjedan dana – koliko se vjerojatno i pripremala za ovu prometnu nesreću od emisije.

Njeni trikovi uključuju budalaštine koje kao da su izašle iz Đurinih kućnih čarolija, pa na momente djeluje kao da se netko zajebava s njom dok mi u čudu gledamo seriju bizarnih skečeva. Ukratko, ovo je kulinarska emisija žene koja ne zna kuhati u kojoj u goste zove prijatelje koji joj to nisu. Ovo je uprizorenje psihičkog sloma. Ovo je Shutter Island s Meghan. Hrvoje Marjanović za Index. Komentiraju je i na Kokošinjcu.

01.01.2025. (20:00)

Sat povijesti uz čudne sugovornike

Rašeta o seriji o Churchillu: Protiv svih

Četverodijelna serija prikazuje život najvećeg engleskog premijera od njegova djetinjstva do kraja Drugog svjetskog rata. Nije bio kabinetski lik poput naših vrlih ratnika, borio se, bio zarobljen, bježao. Nije se bojao smrti, jurišao je u konjičkim napadima, ubijao ljude vlastoručno i to, kako doznajemo, u većim količinama. Bio je genij u govoru, pismu i motiviranju. Kao zapovjednik je kriv za nekoliko velikih britanskih poraza, od kojih je najveći onaj u Galipolju, a odmah slijedi i poraz protiv Nijemaca u Norveškoj. U politici je, bilježeći poraz za porazom, stigao do konačne pobjede. Bio je to trijumf ustrajnosti i dokaz misije u koju je bio uvjeren od malih nogu. Neki sudionici ove serije dokaz su da je snimljena u sklopu militarističke potrage za Izbaviteljem. Zalutali – ili s ciljem pozvani? – sugovornici poput Churchillove karikature Borisa Johnsona i Georgea Busha kao i drugih nestručnjaka ipak nisu prepreka gledanju ove vrlo solidne serije. Boris Rašeta za Novosti.

07.10.2024. (10:00)

Hvala, ovo ne gledam

Na HRT-u krenula dokumentarna serija ‘Partija’, Klasić: To je klasičan primjer povijesnog revizionizma

Iz perspektive gledatelja serija mi izgleda konfuzno i dosadno. Što se tiče profesionalne perspektive, ovo je klasičan primjer povijesnog revizionizma. Nije mi jasno zašto serija o jednoj političkoj stranci kreće na sredini priče. Volio bih vidjeti seriju koja će biti prikazana na HRT-u o, recimo, HDZ-u, koja će, umjesto od barake na Jarunu, krenuti od toga da je HDZ proglašen zločinačkom organizacijom, sa svojim šefom u zatvoru. To se nikad neće dogoditi. Netko tko ne zna ništa o Partiji, gledajući ovu seriju, neće saznati ništa o tome da je ona bila treća stranka po snazi u Kraljevini Jugoslaviji, ponajviše zbog svojih emancipatorskih politika u smislu prava radnika i žena, koja se borila protiv velikosrpske hegemonije i zato bila zabranjena. Kaže Hrvoje Klasić za tportal, na kojemu su pitali i Zlatka Hasanbegovića za mišljenje, koji se, očekivano, ne slaže s kolegom Klasićem, tvrdeći da se takva serija trebala snimiti i ranije.

01.10.2024. (09:00)

Arigato, Goran

Krenula putopisna emisija ‘What’s up, Japan’ Gorana Milića: Zašto vlakovi ne kasne i koliko što košta, kakve su plaće…

Japanska točnost je neprikosnovena, vlak stiže u sekundu. Na karti piše broj vagona, ulaznih vrata i sjedala, a čak i u velikim postajama ne stoji se više od minute za ulazak i izlazak putnika, kojih bude po 50. Ukoliko se želite s nekim zamijeniti za sjedala, čeka vas paprena kazna. Svaki treći član japanskog parlamenta potječe iz obitelji koja se profesionalno bavi politikom. To je u Japanu normalna pojava i ne osuđuje se kao nepotizam. Kao ljudi vrlo su pristojni, ljubazni i žele vam pomoći, i nikad vam neće reći ne (ali zato znaju imati pristojne izgovore ukoliko te žele odbiti). Za pristojan obiteljski život treba vam pola milijuna jena ili 3 tisuće eura. Goran Milić krenuo s novim putopisnim serijalom, sinoć na HRT-u.

28.08.2024. (20:00)

Guns n' hair spray

Stiže dokumentarna serija o ‘najčupavijem’ razdoblju rock i metal glazbe

Stiže doku serija o hair (glam) metalu 1980-ih, a Paramount+ objavio je trailer za nadolazeću seriju “Nothin’ But A Good Time: The Uncensored Story Of ’80s Hair Metal” u kojim se vide bendovi kao što su Guns N’ Roses, Poison, Quiet Riot i W.A.S.P. Glazbenici intervjuirani za emisiju su oni koji su “preživjeli” tu eru – Bret Michaels iz benda Poison, Stephen Percy iz benda Ratt, Nuno Bettencourt iz benda Extreme, Dave “Snake” Sabo iz Skid Rowa, kao i Slipknotov Corey Taylor, Riki Rachtman (voditelj emisije “MTV Headbangers Ball”) i Steve-O. Muzika

24.06.2024. (13:00)

Tamna strana biznisa

Novi dokumentarac ‘Taylor Swift protiv Scootera Brauna’: True crime priča kao da je proizašla iz pera Agathe Christie

Najnoviji dvodijelni HBO-ov dokumentarac redateljice Kate Siney o najmoćnijoj ženi na sceni na Max kanalu je smješten u kategorije: ‘Istiniti zločini / kriminalistički film’ i to je prilično točna žanrovska ladica. Film sažima svu tu dramu i antagonizme u ‘gornjem domu popa’ između Taylor Swift i menadžerske zvijezde glazbenog biznisa Scootera Brauna poznatog kao čovjeka koji je otkrio Justina Biebera, a potom i uspješnog navigatora karijera Kanyea Westa, Ariane Grande i drugih zvijezda. Prvi dio je Tayloričina verzija – zli menadžer koji je stavio šapu na prvih šest njezinih albuma kupivši diskografsku kuću Big Machine. No, drugi dio priče otkriva kako ona nije baš toliko nemoćna žrtva, dapače njena moć da doslovce stvori ozračje linča među milijunima svojih obožavatelja je zastrašujuća, što se na koncu pretvorilo u prijetnje smrću Scooteru Braunu i njegovoj obitelji. Ravno do dna

09.02.2024. (15:00)

Sat povijesti

Nova dokumentarna serija o Aleksandru Velikom: Otkrit ćete mnogo nepoznatog

Solidna kompilacija igranih dijelova i izlaganja povjesničara koji tumače kad i zašto se Aleksandar odlučio na pojedine vojne kampanje. Godina je 334. prije nove ere, mjesto radnje je periferija Makedonije, gdje se povukao prestolonasljednik Aleksandar s dvojicom prijatelja, kako bi izbjegao dvorskim intrigama. Ipak, majka Olimpija poziva ga na dvor, jer mu se udaje mlađa sestra, a stjecajem okolnosti on bude svjedokom atentata na svog oca Filipa. Ispada da su ubojstvo kralja inscenirali Perzijanci, kako bi pripojili malu državicu na rubu svog velikog carstva, kojim upravlja Darije III. Vjerojatno niste znali da je taj stekao vlast bogatom ženidbom i da ga u samoj Perziji smatraju privremenim vladarom. Nenad Polimac za Jutarnji.

30.12.2023. (19:00)

Totalno moderna

Stajčić: ‘Sretni gradovi’ su najbolji HTV-ov dokumentarni serijal u ovoj godini

Serijal koji je došao u pravi trenutak nakon što se na HTV-u iscrpila dokumentaristička era Goran Milića i koja je, uzgred rečeno, zadnjih nekoliko sezona bila pomalo iscrpljujuća jer je vozila na autopilotu uz ono bezbroj puta postavljeno, pomalo nepristojno, pitanje strancima: „Koliko zarađujete?“. Na sreću, Martinin pogleda na svemir dokumentarističkog rada donosi puno širi spektar. Njena želja za saznanjima o novoj sredini u kojoj se zatekla kao da nema kraja, tj. dojam u „Sretnim gradovima“ je da se taj kraj nalazi u točki u kojoj Validžić kao da prođe transformaciju od putnice namjernice do stanovnice odabrane destinacije u svakoj epizodi. Na kraju kao da se tamo i nastanila. Njen pristup je kozmopolitski i to daje posebnu draž toj dokumentarnoj seriji što je nasušno potrebno u ovo vrijeme kad se otvaramo svijetu i kad svijet dolazi kod nas. Ravno do dna

15.06.2023. (16:00)

I'll be back

Dokumentarna mini-serija “Arnold”: Mišićima do bogatstva i slave

Prva epizoda zove se “Sportaš” i u njoj Arnold tvrdi da je od djetinjstva znao da je Austrija preuska za njega. S ocem se jedva podnosio, nogomet i skijanje nisu ga zanimali, a kad je u kinu u Grazu gledao Rega Parka u filmu “Herkul osvaja Atlantidu”, odredio je svoj životni put: htio je imati takve mišiće i završiti u Americi. U njoj je mogao postati slavan i bogat. Posvećenost vježbanju koštala ga je prekida s obitelji, 1971. brat mu je poginuo u prometnoj nesreći, a godinu kasnije nije stigao ni na očev sprovod, jer se spremao na važno natjecanje. Kad se htio okušati u glumi, producenti nisu bili oduševljeni s njime, ali jedan redatelj jest. Sve ostalo je povijest. XXZ