Betonski raj i tajne rupe
Dokumentarna serija “Ispod radara”: Otkrivanje tajnih podzemnih gradova i vojnih bunkera
HRT-ova dokumentarna serija “Ispod radara” autorskog tima na čelu s Mihovilom Pintarom, Lidijom Kožar i Lukom Tokićem istražuje napuštene i prenamijenjene vojne bunkere, tunele te podzemne gradove. Kroz četiri epizode ekipa obilazi lokacije u Hrvatskoj (Vis, Žrnovnica, Željava) te u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Švedskoj. Serija spaja avanturu i povijest kroz susrete s bivšim vojnicima i pilotima, a posjeta Željavi donosi povijesni susret pilota Danijela Borovića, Ivana Selaka i Ivice Ivandića. Posljednja epizoda prikazuje se u ponedjeljak 19. listopada na HTV 1 u 21:35 sati. HRT