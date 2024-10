Samo rokanje

“Mutiny in Heaven: The Birthday Party” Iana Whitea vodi nas u srce razularene melburnske punk scene na kraju sedamdesetih gdje autodestruktivni srednjoškolci Cave, basist Tracy Pew i bubnjar Phil Calvert te pristojni Harvey osnivaju bend Boys Next Door. Kasnije im se pridružuje i autor i briljantni jednako neprilagođeni lead gitarist Rowland S. Howard koji je kao šesnaestogodišnjak bio dio iste scene u bendu Young Charlatans te zajedno odlaze potražiti sreću na londonskoj sceni koja ih je inspirirala i putem mijenjaju ime u The Birthday Party. Whiteov film sastavljen je od arhivskih snimaka samih članova benda, odlično sačuvanog materijala s koncerata te razgovora snimljenih s akterima, uključujući i pokojnoga Howarda, u raznim fazama kasnijeg djelovanja. Ravno do dna donosi još jednu recenziju s ovogodišnjeg ZagrebDoxa