Samo da ne pukne od sjaja
Dovršena obnova kupole Meštrovićeva paviljona: Vraćen izvorni sjaj iz 1938.
Nakon višemjesečnih priprema i zahtjevnog inženjerskog pothvata, uspješno je rekonstruirana staklena kupola Meštrovićeva paviljona u Zagrebu. Kupola je desetljećima propadala zbog preinaka i potresa, no primjenom suvremenih metoda i zamjenom oštećenih staklenih prizmi unutrašnjost je ponovno preplavljena prirodnim svjetlom. Prema riječima ravnateljice HDLU-a Ivane Andabake Vujičić i arhitekta Saše Randića, zdanje se u potpunosti vraća izvornoj Meštrovićevoj viziji. Završetak cjelokupne obnove očekuje se uskoro, pa će HDLU izložbenu sezonu u 2027. godini dočekati u obnovljenom prostoru, bogatijem za novi međunarodni rezidencijalni centar i četvrtu, multimedijalnu galeriju. HRT