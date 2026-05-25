Dovršena obnova kupole Meštrovićeva paviljona: Vraćen izvorni sjaj iz 1938.
Samo da ne pukne od sjaja

Nakon višemjesečnih priprema i zahtjevnog inženjerskog pothvata, uspješno je rekonstruirana staklena kupola Meštrovićeva paviljona u Zagrebu. Kupola je desetljećima propadala zbog preinaka i potresa, no primjenom suvremenih metoda i zamjenom oštećenih staklenih prizmi unutrašnjost je ponovno preplavljena prirodnim svjetlom. Prema riječima ravnateljice HDLU-a Ivane Andabake Vujičić i arhitekta Saše Randića, zdanje se u potpunosti vraća izvornoj Meštrovićevoj viziji. Završetak cjelokupne obnove očekuje se uskoro, pa će HDLU izložbenu sezonu u 2027. godini dočekati u obnovljenom prostoru, bogatijem za novi međunarodni rezidencijalni centar i četvrtu, multimedijalnu galeriju. HRT


Kad se umjetnost tresla, stigli su građevinari s vizijom i bagerom

Meštrovićev paviljon u obnovi: Nakon 85 godina u potpunosti se vraća u službu likovne umjetnosti

Šest mjeseci nakon početka radova, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika izvijestilo je o napretku konstrukcijske i cjelovite obnove Doma hrvatskih likovnih umjetnika – Meštrovićevog paviljona video zapisom kojeg su snimili Vanja Babić i Sanja Bistričić uz montažu Ivane Pipal. Obnova je bila potrebna zbog posljedica potresa i podizanja mehaničke otpornosti zgrade kako bi bila sigurna za upotrebu i buduće generacije, no kako je ovo ujedno bila prilika da se Paviljon osuvremeni i nadopuni svim onim elementima koji su bitni za funkcioniranje modernog galerijskog prostora. Facebook, HDLU

Još jedan problem na naplati pred izbore za vlast koja najviše od svega voli bicikle

Skulpture na udaru biciklističke civilizacije

Na Savskom nasipu 12 skulptura, nikad službeno zaštićenih, našlo se u sjeni šeste faze Greenway projekta. Iako je Grad Zagreb obećao “nježno” uklapanje biciklističke staze, skulpture su završile stiješnjene uz asfalt, a neke su umalo oštećene. Jedna je skulptura i ukradena, pa se projekt našao u političkoj i stručnoj vatri uoči lokalnih izbora. Struka upozorava na loše planiranje i nedostatak osjetljivosti prema javnoj umjetnosti. Slučaj da se negdje kroz park skulptura projektira biciklistička staza s ‘ekološkim asfaltom’ nije mi poznat. Nakon pokreta Black Life Matters stvorila se svijest o neprimjerenosti ostanka nekih skulptura u javnom prostoru i potrebi njihovog deponiranja u muzeje ili rekontekstualiziranja. Međutim ovakvo rješenje nisam dosad vidio, a nagledao sam se svega u javnom prostoru, rekao je za tportal Josip Zanki, dopredsjednik HDLU-a.

Likovnjaci protiv biciklista

Projekt biciklističke staze Greenway posljednjih tjedana udara u postamente Aleje skulptura na Savskom nasipu

Zelena staza bi se trebala protezati 132 km uz tok Save, a osim samog pojačanja biciklističkog prometa i smanjenja prometnog zagađenja trebala bi i modernizirati sliku nasipa svojom eko-tehno estetikom i dodacima poput led svjetala na solarne panele. No, došlo je do nepredviđenog problema – kip Putokazi Zvonimira Lončarića smješten je direktno na predviđenoj trasi staze. Odbor HDLU-a pregledao je dokumentaciju projekta i utvrdio da bi se Greenway trebao i mogao uskladiti s postojećim postavom. Percepcijama inovacije unatoč, projekt Greenway nije novitet, a studija izvodljivosti napravljena je još prije 10 godina. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u izjavi za HRT rekao je da se s Greenway stazom “malo nespretno krenulo”, no nada se da će se projekt uskladiti i “da će staza nježno proći pored [kipova].”

Aleja je trebala služiti kao muzej suvremene skulpture na otvorenom s osmišljenim stazama koje bi garantirale da posjetitelji i šetači mogu sustavno proći kroz umjetničko okruženje uz rijeku. Lončarićevi Putokazi – poznate savske nožice – tamo su već gotovo 20 godina, a u 36 godina provedbe uz njih je postavljeno još 11 skulptura. Iako je to prvi takav sustavni projekt u Hrvatskoj, te stoga ima i povijesni značaj, građani ga ne mogu prepoznati jer za njega nema podrške. H-alter

Čuvanje granice

Gola umjetnica provela sat vremena na krovu Džamije

Tomislav Gotovac 1994. održao je performans Straža na Rajni, u kojem je gol mirno stajao na vrhu zgrade HDLU licem okrenut prema istoku. U hommage Tomu, jučer je na Džamiji stajala mlada splitska umjetnica Nina Kamenjarin propitujući ‘Što su zapravo granice i imamo li mi tu moć spustiti ili podignuti granice, imamo, međutim na kojoj granici svijesti?’ Jutarnji

Kupite buduće Meštroviće i Knifere

Prodajna izložba “Plati i nosi” u HDLU

Na ovogodišnjem otvorenju izložbe “Plati i nosi”, na kojoj izlažu studenti Likovne akademije bilo je teško kretati se od količine ljudi. Ne čudi interes publike jer je na izložbi moguće razgovarati s autorima, dogovoriti cijenu i vratiti se kući s vrijednom umjetninom. Cijene se kreću od 100 do 10.000 kuna. Inicijativu da se izložba preseli u HDLU pokrenuo je kolekcionar Tomislav Vuić.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb raspisalo je natječaj za najbolje umjetničke web stranice i blogove, otvoren je do 1. ožujka

Tajni ugovori

HDLU nelegalno iznajmljuje Meštrovićev paviljon umjetnicima?

Umjetnica i kulturna aktivistica Krešimira Gojanović već dugo upozorava kako HDLU prostor na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma nelegalno iznajmljuje umjetnicima. Praksa je počela 2010. godine, iako ugovor između Grada Zagreba i HDLU-a izrijekom definira, u članku 11: Zakupnik ne može zakupljenu poslovnu zgradu, a niti njegov dio davati u podzakup. Novi list

Otvara se 1. Proljetni salon HDLU Zagreb

U 19 sati, u zagrebačkoj Galeriji Sunce ( Avenija Marina Držića 1, URIHO, Zagreb) otvara se 1. Proljetni salon Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb.

Izložba će se moći pogledati do 15. travnja 2016., u vremenu: pon-pet od 10 do 16 sati, srijedom do 17 sati, subotom, nedjeljom i blagdanom zatvoreno. Ulaz slobodan.

Na izložbi će izlagati : Kristina Kinkela, Vlasta Pastuović Aleksić, Boris Pecigoš, Josip Rubes, Mladen Žunjić, Margareta Vidmar, Carla Radnić, Marija Kruljac, Krešimira Gojanović, Petar Vidak, Anđelko Brkić, Marina Lapadatović, Sabina Blažić, Juraj Jonke, Sonja Šimatić, Diana Šimek, Elvira Ladišić, Zvonko Petanović, Alfred Freddy Krupa, Robert Štimec, Tamara Gusar, Slavenka Baković, Anita Nadj, Vedran Ivanković, Stjepan Katić, Petar Hranuelli, Jasminka Bukvić, Hrvojka Miočić I-ku-ka, Tatjana Grgurina Vučetić, Jasna Dapas, Ivana Kolić, Sanja Čižić, Mladen Krupa Jr., Dalibor Brlek Slavenski, Nada Martinjak, Tihomir Cirkvenčić, Aida Hebib Raguž, Morana Jugović.