Prije nego što okrivite kavu za sve svoje probleme
Dr. Marušić: Povijest čovječanstva je povijest stresa, ratova, gladi. Da je stres toliko fatalan, ljudska civilizacija bi davno nestala
Kortizol je hormon koji luče nadbubrežne žlijezde i ključan je za svakodnevno funkcioniranje organizma. Pomaže tijelu da se prilagodi stresnim situacijama, regulira metabolizam i sudjeluje u brojnim procesima bez kojih ne bismo mogli normalno funkcionirati. Na njegovu razinu utječu i svakodnevne navike, poput konzumacije kave. Problem nije u samom stresu, nego u načinu na koji ga danas percipiramo. Peveliko naglašavanje stresa ima i marketinšku konotaciju, kazuje prof. dr. sc. Srećko Marušić, specijalist endokrinologije i dijabetologije za HRT. Mjerenje kortizola ne odražava stvarno stanje u organizmu, a bolesti povezane s poremećajem kortizola su rijetke.