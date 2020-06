Punkom protiv Trumpa

Da i ne znamo o čemu Mould pjeva, pa i da se zove drugačije, teško bi “American Crisis” bilo shvatiti ikako drugačije nego kao ljutitu i bijesnu pjesmu. Zaglušujući rifovi uraganskih gitara, ubojiti ritam s lanca puštenih zvijeri od bubnjeva i basa, apokaliptična melodija i prijeteće urlanje Boba Moulda “American Crisis” čine jednom od najžešćih i najgnjevnijih punk-rock pjesama otkako su The Stooges razvalili “I Wanna Be Your Dog”, a MC5 “Kick Out The Jams”. Glazbenički je njome Mould potvrdio da je teško naći premca punku kad je posrijedi protest, a “American Crisis” jest jedna od najglasnijih protestnih pjesama u proteklih trideset godina. Zanimljivo, Krist Novoselic iz Nirvane, uz kojeg je Mould gostovao na albumu “Wasting Light” Foo Fightersa, priklonio se Trumpu. Recenzira Aleksandar Dragaš za Jutarnji list