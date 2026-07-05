Dronovi kroje cijenu benzina: Ukrajina pogađa ruske rafinerije, ali Donbas ostaje ključ - Monitor.hr
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Za vojsku uvijek ima spremnih kanistara

Dronovi kroje cijenu benzina: Ukrajina pogađa ruske rafinerije, ali Donbas ostaje ključ

Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije i skladišta stvorili su povijesnu energetsku krizu u Rusiji. Zbog uništenih postrojenja, čak i u Sibiru, uvedene su restrikcije goriva u 20 regija, cijene su rekordne, a Moskva je prisiljena uvoziti benzin iz Indije. Ipak, vojni analitičar Marinko Ogorec ističe da ovi napadi najviše pogađaju civile i gospodarstvo. Ruska vojska ima prioritet u opskrbi i resurse na Dalekom istoku, pa njezina borbena moć nije ugrožena. Ishod rata i dalje primarno ovisi o ključnoj bitki za Donbas. Index


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22.04.2022. (08:00)

Zašto je Donbas tako važan za Rusiju?

Početkom travnja je Rusija iznenada povukla svoje trupe iz regije oko Kijeva na sjeveru Ukrajine i to očito kako bi svoje napade koncentrirala na Donbas u istočnom dijelu zemlje. Zašto baš Donbas? Luhansk i Donjeck, poput poluotoka Krim, spadaju u ukrajinske oblasti u kojima je posebno veliki broj stanovnika naveo ruski kao materinji jezik. Tamo je udio etničkih Rusa također relativno visok. Slična situacija je i u susjednim oblastima Zaporožje i Harkiv, kao i u Odesi na sjeverozapadnoj obali Crnog mora. Inače, etnički Rusi samo na Krimu čine većinu stanovništva, piše DW. Nakon “narančaste revolucije” poslije predsjedničkih izbora 2004. i “Euromajdana” 2014. godine, tu je otpor zapadnoj orijentaciji Ukrajine bio posebno jak, ali se s njim nije slagala većina. Ipak, militantni ruski separatisti, najvjerojatnije uz podršku Moskve, uspjeli su uspostaviti kontrolu nad dijelovima te regije. Istovremeno, Kremlj je iskoristio vakuum moći u Kijevu kako bi anektirao poluotok Krim. Tportal

19.04.2022. (16:00)

Kom opanci, kom obojci

Zelenski: Počela ključna bitka za Donbas. Bojišnica duga 500 kilometara

Možemo zaključiti kako je ruska vojska počela veliku bitku za Donbas, za koju se već duže vremena pripremaju. Veliki dio njihove vojske je sada koncentriran na tu ofenzivu. Ali bez obzira koliko ruske vojske je dovedeno tamo, mi ćemo se boriti i obraniti. Napravit ćemo sve što možemo kako bismo obranili sve što je ukrajinsko, a ono što nije naše, to nas i ne zanima, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. HRT