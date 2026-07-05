Za vojsku uvijek ima spremnih kanistara

Početkom travnja je Rusija iznenada povukla svoje trupe iz regije oko Kijeva na sjeveru Ukrajine i to očito kako bi svoje napade koncentrirala na Donbas u istočnom dijelu zemlje. Zašto baš Donbas? Luhansk i Donjeck, poput poluotoka Krim, spadaju u ukrajinske oblasti u kojima je posebno veliki broj stanovnika naveo ruski kao materinji jezik. Tamo je udio etničkih Rusa također relativno visok. Slična situacija je i u susjednim oblastima Zaporožje i Harkiv, kao i u Odesi na sjeverozapadnoj obali Crnog mora. Inače, etnički Rusi samo na Krimu čine većinu stanovništva, piše DW. Nakon “narančaste revolucije” poslije predsjedničkih izbora 2004. i “Euromajdana” 2014. godine, tu je otpor zapadnoj orijentaciji Ukrajine bio posebno jak, ali se s njim nije slagala većina. Ipak, militantni ruski separatisti, najvjerojatnije uz podršku Moskve, uspjeli su uspostaviti kontrolu nad dijelovima te regije. Istovremeno, Kremlj je iskoristio vakuum moći u Kijevu kako bi anektirao poluotok Krim. Tportal