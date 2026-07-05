Za vojsku uvijek ima spremnih kanistara
Dronovi kroje cijenu benzina: Ukrajina pogađa ruske rafinerije, ali Donbas ostaje ključ
Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije i skladišta stvorili su povijesnu energetsku krizu u Rusiji. Zbog uništenih postrojenja, čak i u Sibiru, uvedene su restrikcije goriva u 20 regija, cijene su rekordne, a Moskva je prisiljena uvoziti benzin iz Indije. Ipak, vojni analitičar Marinko Ogorec ističe da ovi napadi najviše pogađaju civile i gospodarstvo. Ruska vojska ima prioritet u opskrbi i resurse na Dalekom istoku, pa njezina borbena moć nije ugrožena. Ishod rata i dalje primarno ovisi o ključnoj bitki za Donbas. Index