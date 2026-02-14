Država čisti tavane. I poneki spomenik

Dijelom tih nekretnina – barem onim za koje se zna da postoje – upravlja se kroz poduzeće Državne nekretnine koje u svom portfelju ima više od 6800 stanova i oko 4600 poslovnih prostora, a umjesto prodaje, većinom ih se daje u najam. Teško je, uopće, dati odgovor na pitanje zašto država u svojem vlasništvu drži tolike stanove, a pogotovo poslovne prostore s obzirom na to da se oni ne koriste u nekakve socijalne svrhe. U čemu je javni interes da država u svom vlasništvu ima stan od 180 četvornih metara, koji onda nekome jeftino iznajmljuje za biznis? Iz Državnih nekretnina kažu da su ove godine dobili ovlasti i prodaje nekretnina, kao i četiri tisuće novih nekretnina i garaža. Sada provjeravaju dokumentaciju i stanje na terenu, kako bi mogli donijeti odluke što će dalje s tom imovinom. Prošle su godone imali prihode oko 17 milijuna eura, a zapošljavaju 109 djelatnika. Forbes