Država želi smanjiti 38,9 milijuna eura godišnjeg najma aktivacijom vlastitih nekretnina - Monitor.hr
Danas (14:00)

Država čisti tavane. I poneki spomenik

Država želi smanjiti 38,9 milijuna eura godišnjeg najma aktivacijom vlastitih nekretnina

Država je 2024. za najam prostora ministarstava i drugih tijela potrošila 38,9 milijuna eura, a cilj je u idućih deset godina taj trošak smanjiti korištenjem vlastitih nekretnina. Planira se otkup udjela i izgradnja novog kompleksa Vjesnik te moguća kupnja zgrade Hrvatske pošte u Branimirovoj u Zagrebu. Ove godine država planira raspolagati nekretninama od strateškog značenja, među kojima su turistička zona Privlaka, dječje selo Promajna, kamp Peruština u Diklu, Vila Svežanj u Kostreni te Spomen dom u Kumrovcu, za koji se u ožujku očekuje odluka o prodaji putem javnog natječaja. Do 2035. želi se aktivirati većina državnih nekretnina i uprihoditi 1,2 milijarde eura. Ove godine planirani prihodi iznose 75 milijuna eura, uz obnovu stanova i poslovnih prostora. tportal


Slične vijesti

23.08.2025. (17:00)

Država odlučila: Nema više spavanja na lovorikama

Prihvaćen Godišnji plan upravljanja državnom imovinom: Planirani prihodi 60 milijuna eura

Vlada je prihvatila Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za 2025. godinu, čiji su planirani prihodi 60 milijuna eura. Plan je usklađen sa Strategijom upravljanja državnom imovinom, a ministar Branko Bačić istaknuo je tri ključne mjere: aktivaciju neiskorištene državne imovine, smanjenje portfelja neperspektivne imovine prodajom ili darovanjem te aktivnosti tvrtke Državne nekretnine. Cilj je održivo i transparentno upravljanje imovinom. Također, tvrtka Državne nekretnine obnavlja prazne stanove kako bi ih mogla koristiti za program priuštivog najma. Zgradonačelnik

30.09.2024. (16:00)

Ni njima se ne plaća njihov porez

Državne nekretnine se sporo prodaju, a država više troši na plaćanje pričuve nego što bi plaćala porez na nekretnine

Prema podacima Državne nekretnine d.o.o., koja upravlja državnim nekretninama, Hrvatska ima više od 7000 stanova u svom vlasništvu. Ukupna površina im iznosi 321.775 m². Hipotetski, kada bi svi bili pogodni za stanovanje i u potpunom vlasništvu države, godišnje bi država morala plaćati između 193 tisuće i 2.6 milijuna eura poreza na nekretnine. U stvarnosti država uopće ne zna koliko nekretnina ima ni koliko vrijede, zbog čega proces prodaje teče jako sporo. Prije nekoliko godina je broj navedenih stanova u državnom vlasništvu bio manji nego danas, pa se može dobiti dojam da država zapravo stalno kupuje nekretnine. U stvarnosti ih samo “pronalazi” i još se ne zna konačan broj. Branimir Perković za Index.

29.02.2024. (12:00)

I oni žive od najma

Država je vlasnik brojnih poslovnih prostora i garaža, nije jasan javni interes u trenutnom modelu njihovog upravljanja

Dijelom tih nekretnina – barem onim za koje se zna da postoje – upravlja se kroz poduzeće Državne nekretnine koje u svom portfelju ima više od 6800 stanova i oko 4600 poslovnih prostora, a umjesto prodaje, većinom ih se daje u najam. Teško je, uopće, dati odgovor na pitanje zašto država u svojem vlasništvu drži tolike stanove, a pogotovo poslovne prostore s obzirom na to da se oni ne koriste u nekakve socijalne svrhe. U čemu je javni interes da država u svom vlasništvu ima stan od 180 četvornih metara, koji onda nekome jeftino iznajmljuje za biznis? Iz Državnih nekretnina kažu da su ove godine dobili ovlasti i prodaje nekretnina, kao i četiri tisuće novih nekretnina i garaža. Sada provjeravaju dokumentaciju i stanje na terenu, kako bi mogli donijeti odluke što će dalje s tom imovinom. Prošle su godone imali prihode oko 17 milijuna eura, a zapošljavaju 109 djelatnika. Forbes

28.01.2022. (17:00)

Dokumenti otkrivaju istinu

Državne nekretnine tvrtki iz Zagreba nisu naplatile 2,3 milijuna kuna za najam prostora

Zviždačica Maja Đerek otkrila je da zagrebačka tvrtka Event masters d.o.o., koja se bavila promidžbom i prodajom karata za festivale i koncerte, ne plaća zakupninu za poslovni prostor u Splitu. Unatoč tome, nije im raskinut ugovor o najmu. U međuvremenu je nad tvrtkom pokrenut skraćeni stečajni postupak, a Državne nekretnine nisu prijavile nikakvo potraživanje iako se dug na kraju popeo na 2.301.914 kuna. Đerek tvrdi da joj je 29. rujna 2020., dva tjedna nakon što je Nadzornom odboru prijavila nepravilnosti u ovom slučaju, uručen otkaz. Nadležni ministar Državnim nekretninama tada je bio, i još uvijek je, HDZ-ov Darko Horvat. Telegram

27.01.2022. (14:00)

Halo, kume

Frka-Petešić koristi još državnih prostora u centru Zagreba

Index doznaje da je država Zvonimiru Frka-Petešiću dala na korištenje još dvije nekretnine u vlasništvu Državnih nekretnina i to također u strogom centru grada, na adresi Palmotićeva 24. Riječ je o garaži i podrumu koji se adaptira, a kao investitor su navedene Državne nekretnine. Oni tvrde da prostori nisu dani Frki-Petešiću na korištenje, ali da su ondje možda privremeno smještene njegove pokretnine.

10.04.2015. (13:34)

Na bubnju

DUUDI prodaje 24 državne nekretnine

Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavio je natječaj za kupnju 24 nekretnine u državnom vlasništvu, ukupna početna cijena je 6,8 milijuna kuna, a ponude prikuplja do 8. lipnja. Najviša početna cijena, 1,56 milijuna kuna, traži se za šumu površine 10.595 metara četvornih u Pakoštanima (blizina Zadra). HRT