Država čisti tavane. I poneki spomenik
Država želi smanjiti 38,9 milijuna eura godišnjeg najma aktivacijom vlastitih nekretnina
Država je 2024. za najam prostora ministarstava i drugih tijela potrošila 38,9 milijuna eura, a cilj je u idućih deset godina taj trošak smanjiti korištenjem vlastitih nekretnina. Planira se otkup udjela i izgradnja novog kompleksa Vjesnik te moguća kupnja zgrade Hrvatske pošte u Branimirovoj u Zagrebu. Ove godine država planira raspolagati nekretninama od strateškog značenja, među kojima su turistička zona Privlaka, dječje selo Promajna, kamp Peruština u Diklu, Vila Svežanj u Kostreni te Spomen dom u Kumrovcu, za koji se u ožujku očekuje odluka o prodaji putem javnog natječaja. Do 2035. želi se aktivirati većina državnih nekretnina i uprihoditi 1,2 milijarde eura. Ove godine planirani prihodi iznose 75 milijuna eura, uz obnovu stanova i poslovnih prostora. tportal