Država odlučila: Nema više spavanja na lovorikama

Prihvaćen Godišnji plan upravljanja državnom imovinom: Planirani prihodi 60 milijuna eura

Vlada je prihvatila Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za 2025. godinu, čiji su planirani prihodi 60 milijuna eura. Plan je usklađen sa Strategijom upravljanja državnom imovinom, a ministar Branko Bačić istaknuo je tri ključne mjere: aktivaciju neiskorištene državne imovine, smanjenje portfelja neperspektivne imovine prodajom ili darovanjem te aktivnosti tvrtke Državne nekretnine. Cilj je održivo i transparentno upravljanje imovinom. Također, tvrtka Državne nekretnine obnavlja prazne stanove kako bi ih mogla koristiti za program priuštivog najma. Zgradonačelnik


