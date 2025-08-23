Država odlučila: Nema više spavanja na lovorikama

Kako funkcionira hrvatsko sudstvo i zakonodavstvo oslikava primjer Joze Brkića, brata Milijana Brkića, koji je unatoč presudi da se iseli iz prostora koje je u podzakup dobio mimo javnog poziva i ugovora s vlasnicom – državom – u istima ostao. Brkić je uložio žalbu Visokom trgovačkom sudu i tako prolongirao ovrhu. Isti dan s Državnim nekretninama sklopio je ugovor o zakupu i tako postao legalni korisnik prostora u koji je uletio bespravno, a omogućio mu je to Goran Marić koji je pod krinkom uvođenja reda u podzakupe državne imovine donio izmjene Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora zbog koji su zakupci poput Brkića mogli legalizirati svoje prostore. Dodamo li tomu sporost procesa koji je unatoč jednostavnosti trajao 2,5 godine, imamo scenarij poput ovoga. Telegram