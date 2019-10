Efekt odluke

Zahvaljujući povećanom udjelu ugljičnog dioksida u zraku kao i povećanim temperaturama uslijed globalnog zagrijavanja od početka stoljeća je došlo do povećanog rasta biljaka, što je pak usporilo rast istog tog ugljičnog dioksida u atmosferi, piše Nature. U brojkama to izgleda ovako – u posljednjih 50 godina količina CO2 kojeg apsorbiraju oceani i biljke udvostručena je na 45% svog ugljičnog dioksida koji nastaje u jednoj godini zbog čovjekovih aktivnosti. Od 2002. do 2014. količina CO2 koji ostaje u atmosferi pala je za 20%, odnosno taj dio “udahnula” je priroda. Ironično je da globalno zagrijavanje smanjuje količinu stakleničkog plina u atmosferi, ali to nije niti izdaleka dovoljno da zaustavi opasno globalno zagrijavanje – priroda će smanjiti tek djelić milijardi tona CO2 koje ispušta čovjek svojim aktivnostima. BBC