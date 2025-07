I njima je dosta ovih vrućina

Što je emisijska putovnica? Riječ je o putnoj ispravi koja potvrđuje količinu ugljika koju je svaki putnik emitirao tijekom godine na temelju svojih letova, pa ako se prekorači, ta osoba ne bi mogla putovati do sljedeće godine. Prijedlog koji bi se, kažu, mogao provesti do 2040. godine i koji nastoji ograničiti pojedinačne emisije ugljika na 2,3 tone godišnje. To bi značilo ograničenje putovanja na oko 22.000 km godišnje, što baš i nije impresivna brojka i mnogi bi svoj bonus iskoristi na jednom povratnom putovanju. Prosječni godišnji ugljični otisak osobe je blizu 4 tone, a ova ugljična putovnica ima za cilj smanjiti otisak za pola. Revija HAK