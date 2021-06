Zlata vrijedna

Zlata Đurđević u intervjuu za RTL izjavila je kako ju je više razočaralo sudstvo nego politika: Postupila sam u skladu s pravilima. Nisam se bila dužna javiti na prvi poziv. Pristala sam na prijedlog predsjednika koji je Ustavom ovlašten. Moj pristanak nije nezakonita radnja, ne zna se koji sam zakon prekršila. Ni to nije billo objašnjeno koja je to protuustavna radnja. Nijedan ozbiljni kandidat neće se javiti na poziv. Okrivljuje me se za radnje predsjednika države. Treba raditi razliku između kritike riječi predsjednika države i moje stručnosti.