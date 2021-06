Što znači imati muda

Polemike o partizanima i ustašama nemaju kraja, kao što svi znaju, pa eto Josipovićevog novog odgovora filozofu Sesardiću. Ajd da vidimo tko je pametniji, tko će prvi popustiti. Slaven Letica sigurno nije jer se, tek usput prozvan, i on morao uključiti napadajući Josipovića. A zašto mi to prenosimo? Polemike su sport i zabava, bez obzira što je tema beznadna. Dakle, novi odgovor bivšeg predsjednika RH Ivo Josipović: “Gospodin Neven Sesardić ponovo je javnosti prezentirao uradak kojim, htio on to priznati ili ne, nastupa kao dio orkestra koji svira u revizionističke diple…” (Prethodni nastavci: Prvo je Josipović u intervjuu za Novi list rekao “fratri sa Širokog Brijega podupirali su ustaše”, pa Sesardić, pa Josipović, pa Sesardić, sve na Jutarnjem.)