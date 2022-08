Dosad nijedno državno tijelo ni pojedinac nisu prihvatili ni priznali odgovornost za propuste u liječenju

Od prvog dana i dalje ostaju neodgovorena pitanja koliko je i na koje je sve načine za Matijanićevu smrt odgovoran zdravstveni sustav. Imunokompromitirane osobe, kao što je bio Matijanić, s dijagnozom autoimunih bolesti te intersticijskom bolesti pluća, sa simptomima visoke temperature, slabosti, malaksalosti, hroptanja i kašlja, moraju biti primljene na hospitalizaciju.Tako nalažu pravila i praksa medicinske službe. Ono što je do sada utvrđeno pokazuje da je to obvezan postupak kod ljudi koji boluju od intersticijske bolesti pluća jer su ti simptomi znak da je nastupilo akutno pogoršanje. To je alarm za detaljnu bolničku obradu i hospitalizaciju. Audiosnimke pokazuju da je povijest svojih bolesti te simptome Matijanić naveo u telefonskim razgovorima te ekipi Hitne pomoći. Njegove izjave, kako se pokazalo, ili su krivo protumačene, ili nisu uzete u obzir, ili ih se jednostavno ignoriralo. Index