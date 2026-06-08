DZS: U Hrvatskoj lani srušeno 786 stanova, najmanje u posljednjih pet godina - Monitor.hr
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Ruši triput, mjeri jednom

DZS: U Hrvatskoj lani srušeno 786 stanova, najmanje u posljednjih pet godina

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je tijekom 2025. godine iz stambenog fonda isključeno 786 stanova, što je za 307 manje nego godinu prije. Najveći dio, čak 63,1 posto, srušen je radi gradnje novih građevina. Elementarne nepogode, poput potresa, uzrok su rušenja 17,4 posto stanova, zbog dotrajalosti je uklonjeno 10,1 posto, dok je radi nezakonite gradnje srušeno 8,4 posto nekretnina. Većina stradalih stanova nalazila se u gradovima (566), prosječna površina iznosila im je 84,5 kvadrata, a među njima je bilo i 67 kuća za odmor. tportal


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Ako vam se smanje prihodi ili ostanete bez posla. Kupnja stana može biti i dobra investicija ako je tržište nekretnina u ekspanziji te se može očekivati rast cijena u dužem razdoblju. No uz nesumnjive koristi, posjedovanje nekretnine nosi brojne rizike. Ukupni trošak vlasništva nad kućom obično je veći od najma zbog dodatnih troškova kupnje i održavanja, čak i ako je rata stambenog kredita niža od najamnine, piše Tportal. Negdje morate živjeti, a to na ovaj ili onaj način uvijek košta. Unajmljivanje ne uključuje sve troškove i odgovornosti povezane s vlasništvom te omogućuje veću fleksibilnost jer niste nužno vezani za svoju nekretninu. N1

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Prije same kupnje potrebno je proučiti apsolutno sve – od poda do stropa – te identificirati moguće probleme i dodatne troškove. Stoga, provjerite stanje temelja, zidova, instalacija, grijanja i hlađenja, izolacije i krova. Obratite pozornost na zidne pukotine, deformacije na podovima i stropovima, oštećenja na krovu… zatim od kakvih su zidova izgrađeni zidovi i podovi. Provjerite i koliko je nekretnina otporna na požare, te kakva joj je zvučna izolacija. Ukoliko kupujete nekretninu uz zalog banke, utoliko će banke inzistirati i na dodatnim osiguranjima od poplave, požara, potresa i slično. Nemojte zaboraviti na električne i vodovodne instalacije – provjerite rasvjetu, utičnice, slavine, tuševe i slično, a posebno obratiti pozornost na vlagu. Dobro je provjeriti kolike su u prosjeku režije, a za više toga nije loše konzultirati se sa stručnjakom. Zgradonačelnik

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I za to ima rješenja

Vlasnik preminuo, a nema nasljednika. Što dalje?

Postupak ostavinske rasprave i sve što slijedi nakon smrti suvlasnika je nešto što traje. Naime, kada su nasljednici poznati, ili bi mogli biti poznati, suvlasnici stambene zgrade ne moraju strepiti oko naplate pričuve ili održavanja tog stana. Barem ne bi trebali. No, što ako nasljednik nije poznat ili se iz nekog razloga nije uknjižio? Ako nije doneseno rješenje o nasljeđivanju, može se podnijeti prijedlog o pokretanju ostavinskog postupka. Sud po njegovom završetku određuje tko je nasljednik. U slučaju da nije poznat (npr preminuli vlasnik nema živuće rodbine) legitimiraju se osobe koje imaju pravni interes. Ukoliko ni toga nema, vlasnik ostavine postaje općina ili grad. Zgradonačelnik

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Usponi i padovi

Cijena nekretnina u Hrvatskoj pale na kvartalnoj, porasle na godišnjoj razini

Hrvatska se u drugom tromjesečju ove godine svrstala među zemlje EU s najvećim padom cijena stambenih nekretnina u odnosu na prvo tromjesečje, dok su na godišnjoj razini cijene porasle, pokazuju podaci Eurostata. U razdoblju od travnja do lipnja cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj pale su za 0,9 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, kada su uvećane za 1,2 posto. U istoj skupini s Hrvatskom našao se Cipar, gdje su cijene nekretnina pale također 0,9 posto. U Italiji su skliznule 0,4, a u Mađarskoj 0,2 posto. Lider

27.08.2015. (17:27)

Trgovcima nekretninama 20 posto manji troškovi