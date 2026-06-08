Ruši triput, mjeri jednom

Zlatno pravilo uspješne kupnje i zadovoljnog kupca su ‘čisti papiri’. Vlasnički list, građevinska i uporabna dozvola te energetski certifikat početak su i kraj svakog ozbiljnog ulaganja u nekretninu. Agenti pozivaju na veliki oprez jer se danas sve lakše upada u zamke papirologije. Prije potrage za idealnom nekretninom kupci moraju imati financijski plan, a ako se stan kupuje na kredit, potrebno se savjetovati s bankom kako bi odredili maksimalni budžet. Osim same cijene nekretnine, tu su i drugi troškovi koji obično variraju od 5 do 8% (porez na promet nekretnina, troškovi solemnizacije itd…). Treba se raspitati o instalacijama, struji i vodi. Obavezno se informirati o zgradi u kojoj se nalazi stan kao i o susjedima. Također, ne bi bilo loše ni pitati razloge zbog kojih se stan prodaje, pogotovo ako se radi o odličnoj ponudi koju ne prati cijena, savjetuju agenti za nekretnine. Index