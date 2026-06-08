Ruši triput, mjeri jednom
DZS: U Hrvatskoj lani srušeno 786 stanova, najmanje u posljednjih pet godina
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je tijekom 2025. godine iz stambenog fonda isključeno 786 stanova, što je za 307 manje nego godinu prije. Najveći dio, čak 63,1 posto, srušen je radi gradnje novih građevina. Elementarne nepogode, poput potresa, uzrok su rušenja 17,4 posto stanova, zbog dotrajalosti je uklonjeno 10,1 posto, dok je radi nezakonite gradnje srušeno 8,4 posto nekretnina. Većina stradalih stanova nalazila se u gradovima (566), prosječna površina iznosila im je 84,5 kvadrata, a među njima je bilo i 67 kuća za odmor. tportal