Puna su mi pluća svega

eliki dio tog tržišta potpuno je nereguliran, što dovodi do pojave neprovjerenih i vrlo štetnih proizvoda. To se u prvom redu odnosi na količinu nikotina u tekućini. Pokazalo se da mnoge e-cigarete deklarirane kao "bez nikotina" sadrže nikotin. Cilj je jasan, stvaranje ovisnosti i vraćanje istom proizvodu u zabludi da se ne uživa u nikotinu. Neki proizvođači stavljaju veće količine nikotina od deklariranih i tako direktno ugrožavaju potrošače i one koji su u njihovoj okolini. Iako je vaping zamjena za standardno pušenje, ipak postoji bitna razlika. U vapingu nema konzumacije katrana i poliaromatskih i drugih spojeva koji izazivaju rak i truju organizam. Vaping je dakle manje štetan od pušenja, ali i nosi neke rizike. Osim navedenih, postoji i rizik da grijaći element može doprinositi teške metale u dim koji se inhalira.