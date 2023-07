Kako smo popušili

“Svijet u kojem je duhan van vidokruga, van svijesti i van mode, no ne i zabranjen, može se postići u manje od tri desetljeća… no samo uz punu predanost vlada, međunarodnih agencija, poput Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije te civilnog društva”, ustvrdio je jedan od stručnjaka za javno zdravstvo u članku za medicinski časopis Lancet, u kojem se poziva na postupno ukidanje duhana do 2040. kako bi se spriječila smrt milijarde pušača. T-Portal