Gorivo budućnosti? Samo ako imate vremena do 2145. godine

Meta-studija think tanka FÖS, naručena od Climate Alliance Germany, zaključuje da e-goriva nisu održiva zamjena za motore s unutarnjim izgaranjem zbog visokih troškova, ograničene dostupnosti i neučinkovitosti. Čak i uz subvencije, do 2035. neće biti dovoljno e-goriva za klimatske ciljeve. Prednost imaju električni automobili i javni prijevoz. E-goriva bi mogla imati ulogu u zračnom i pomorskom prometu, no njihova proizvodnja zasad je zanemariva. EU planira od 2035. dopustiti samo vozila bez emisija, ali e-goriva teško mogu ispuniti taj kriterij. Revija HAK