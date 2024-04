Arhitekt Gustave Eiffel je odredio da se spomenik obnavlja i boji svakih sedam godina. No posljednji krug obnove dovršen je prije 14 godina. Radovi su započeli 2019., ali su odgođeni zbog pandemije te je do danas prefarbano samo 30% tornja. Sindikat radnika tvrdi da je hrđa na tornju toliko uzela maha da je dovela u pitanje njegov opstanak, a za sve krive loše upravljanje spomenikom. Također osuđuju i stanje infrastrukture, zbog kojeg turisti s kartama čekaju u redu i po tri sata. Zbog cijele situacije u veljači su radnici bili u štrajku šest dana tijekom kojih je toranj bio zatvoren, i to već po drugi put od 27. prosinca. Tvrtka koja upravlja tornjem je u vrijeme pandemije završila s ogromnim gubicima, koje misle dijelom pokriti poskupljivanjem ulaznica. No, sindikati su skeptični da će takav kratkoročan model bilo što spasiti. Jutarnji