Još malo o bombi

“Nikada dosada nije jedan dan u Areni u potpunosti pripao duplom programu jednog autora – sve do ovog ponedjeljka, kad su u Areni prikazana, jedan za drugim, dva filma istog redatelja. A taj redatelj o kojem je riječ produktivni je pregalac hrvatske ‘indie’ kinematografije Anđelo Jurkas. Pulski glavni program u ponedjeljak je prikazao prva dva filma njegove najavljene i većim dijelom dovršene “trilogije o ljubavi”. Prvi od njih – Zbog tebe – već je bio ove zime u distribuciji, a drugi – Fuck Off I Love You– u Puli ima svjetsku premijeru.’Fuck Off I Love You’ tek je nešto bolji film od ‘Zbog tebe’ – bolji utoliko što je nešto filmski upeglaniji. Ipak, i ovaj film ima iste teme, iste tipske mane i istu vrstu adolescentske pretenciozni”, piše Jurica Pavičić. Jutarnji