Ne vole škakljiva pitanja

Imati takvu globalnu zvijezdu trenutka u peeku glazbene komercijalne snage prvenstveno je potez za pozdraviti isključivo iz financijskih i ekonomskih razloga. Naime, htjeli nehtjeli njegove floskule o skromnim počecima s 18 godina prestale su biti referentnima onog trena kad računica glazbenih mu kalkulacija, pluseva, minuseva, znakova jednakosti i ostalih simboličkih imena albuma, počnu obračunavati multimilijunske svote. Koje daleko premašuju interes samo njegova managmenta, produkcije, booking agencije i organizatora koncerta već prokazuju interesantne role modele zarade mnogih rukavaca samo posredno vezanih za pop kulturu i glazbenu scenu. Službeni kapacitet Hipodroma Zagreb je ovisno o rasporedu prostora od 75 000 do 100 000 ljudi. Prodano je 70 000 ulaznica cca službeni info organizatora. Svota je cca 7 milijuna eura. Zbrajajući i oduzimajući okvirne troškove 1 koncerta ostaje po koncertu oko 3 500 000 E do 4 000 000 E čiste zarade Edu Sheeranu i njenom management teamu. Uzmite odstupanje 10% up down. Anđelo Jurkas za Mixer.