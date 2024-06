S mračnog sjevera

One Possible Option još su jedan od onih hrvatskih bendova koji s istom tom Hrvatskom nemaju skoro nikakvih poveznica, osim dakako „mjesta radnje“. Pjevaju na engleskom (pokraj ove u vijesti), i to u priličnoj mjeri lišenom za naše prostore tako tipičnog „ruskog“ naglaska, po pitanju produkcije oba su njihova albuma mogla nastati bilo gdje na svijetu, uključujući i „meke“ poput Velike Britanije i SAD-a, a teško je i prepoznati ikakve utjecaje tuzemne rock tradicije. I stihovi su nešto čemu valja posvetiti nekoliko redaka, angažirani bez potrebe za popovanjem, univerzalni, a opet okrenuti pojedincu i njegovim pokušajima da u kaotičnom svijetu, koji prečesto nalikuje tehnološkoj distopiji iz „Blade Runnera“ ili nekog takvog SF-a, zadrži ljudskost i ono najvrjednije u nama – empatiju i iskrenost. Ravno do dna