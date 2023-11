Ne treba stavljati sva jaja u istu košaru

Ne možemo pobjeći od činjenice da će država regulirati rad tih fondova i to nije loše. Loše je da rezultati ovise o tome što kaže država. Ovo je dodatna politizacija drugog mirovinskog stupa. Želimo odmicanje od politike – rekao je analitičar Andrej Grubišić za N1, nadodavši kako bi trebali povećati ulaganja u privatne mirovinske sheme. Treba nam hrabra reforma mirovinskog sustava. To ne znači da nema elemenata u dobrom smjeru, npr. povećanje sa 15 na 20 posto. No, malo toga istinski doprinosi tranformaciji.