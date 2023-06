„Medvjeđe tržište je i službeno završilo!“ („The bear market is officially over“), napisala je jedna od glavnih analitičarki Bank of America, a prenosi Bloomberg. Povod je rast S&P 500 indeksa od preko 20% od lokalnog dna postignutog u listopadu prošle godine, a što je neka arbitrarno određena granica za proglašavanje promjene trenda. Individualni investitori su također iznimno optimistični. Ono što je karakteristično za ovaj rally je da je on posljedica jakog rasta samo manjeg broja dionica, i to prvenstveno tehnoloških, dok je ostatak tržišta prošao prilično slabo ili čak loše. Pogledajmo, recimo, prinose 3 dionička indeksa od početka ove godine. Nasdaq 100 (uključuje 100 najvećih kompanija listanih na burzi Nasdaq) je porastao preko nevjerojatnih 33%, S&P 500 (uključuje 500 najvećih američkih kompanija listanih na burzama u SAD-u) porastao je puno nižih 12%, a Russell 2000 (uključuje 2000 najmanjih dionica iz Russell 3000 indeksa koji pak obuhvaća 97% svih američkih listanih kompanija) porastao je za tek 6% (i to mu je sav porast došao tek u zadnja dva tjedna)… Ivica Brkljača za Ekonomski lab