Enciklika u doba AI-ja: Od radničkih prava do "trećeg puta" - Monitor.hr
Danas (11:00)

Papino pismo na pravu adresu

Enciklika u doba AI-ja: Od radničkih prava do “trećeg puta”

Papa Lav XIV. predstavio je encikliku Magnifica humanitas, kritizirajući upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju i upozoravajući na ugrožavanje prava radnika. Nadahnuta povijesnom enciklikom Rerum novarum iz 1891. (koja je prema nekima oblikovala svijet u kojem danas živimo), ova objava naglašava važnost socijalnog nauka Crkve u tehnološkom dobu. Politolog Jakov Žižić za tportal ističe kako je povijesni angažman katolika oblikovao europsku socijalnu državu i integraciju. Ipak, upozorava da domaći političari često brkaju demokršćanstvo s desnicom ili liberalizmom, zaboravljajući da je riječ o centrističkoj tradiciji nastaloj kao odgovor na socijalna pitanja u pluralističkom društvu.


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25.05. (19:00)

Vatikanski update

Prva enciklika pape Lava XIV. u potpunosti posvećena umjetnoj inteligenciji i humanosti


Papa Lav XIV. objavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas (Veličanstvo ljudske osobe), nastavljajući tradiciju svojih prethodnika koji su odgovarali na izazove svog vremena. Potpisana na 135. obljetnicu radničke enciklike Rerum Novarum, ova poslanica povlači paralelu s Industrijskom revolucijom i upozorava da koncentracija podataka u rukama nekolicine privatnih aktera ugrožava ljudsko dostojanstvo. U potpunosti je usmjerena na doba brzih tehnoloških promjena, s posebnim naglaskom na uspon umjetne inteligencije. Papa je naglasio da donošenje neopozivih, smrtonosnih odluka nikada ne smije biti prepušteno strojevima te je zatražio čvrste pravne okvire i neovisni nadzor. Encikliku je u Vatikanu podržao i istraživač iz tvrtke Anthropic, s kojom je Papa najavio suradnju u traženju humanog puta kroz eru umjetne inteligencije. Catholic Sun, Interesting Engineering