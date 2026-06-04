Papino pismo na pravu adresu
Enciklika u doba AI-ja: Od radničkih prava do “trećeg puta”
Papa Lav XIV. predstavio je encikliku Magnifica humanitas, kritizirajući upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju i upozoravajući na ugrožavanje prava radnika. Nadahnuta povijesnom enciklikom Rerum novarum iz 1891. (koja je prema nekima oblikovala svijet u kojem danas živimo), ova objava naglašava važnost socijalnog nauka Crkve u tehnološkom dobu. Politolog Jakov Žižić za tportal ističe kako je povijesni angažman katolika oblikovao europsku socijalnu državu i integraciju. Ipak, upozorava da domaći političari često brkaju demokršćanstvo s desnicom ili liberalizmom, zaboravljajući da je riječ o centrističkoj tradiciji nastaloj kao odgovor na socijalna pitanja u pluralističkom društvu.