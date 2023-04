Heroj je onaj tko ima hrabrosti bez straha i sumnje doći do granica

Čovjeka ne usrećuje samo zadovoljenje fizičkih nagona niti mu ono jamči zdravlje. Njegov problem nije u tome da najprije zadovolji svoje fizičke potrebe, a tada, kao vrstu luksuza, razvija svoje strasti ukorijenjene u karakteru. One su prisutne od samog početka njegove egzistencije i često imaju veću snagu od fizičkih nagona. Kada promatramo individualno i masovno ponašanje, nalazimo da želja za zadovoljenjem gladi i seksa čini samo manji dio čovjekove motivacije. Glavni motivi su čovjekove racionalne i iracionalne strasti: težnja za ljubavlju, nježnošću, solidarnošću, slobodom i istinom kao i nagon za vladanjem, podređivanjem, razaranjem; narcisoidnost, pohlepa, zavist, ambicija… Te ga strasti pokreću i uzbuđuju; one su građa od koje su stvoreni ne samo snovi, već sve religije, mitovi, umjetnost – ukratko, sve što život čini smislenim i vrijednim. U pokušaju da transcendira trivijalnost svog života čovjek traga za avanturama, on želi prijeći ograničenja ljudske egzistencije. To velike vrline i velike poroke, stvaranje kao i destrukciju, čini tako uzbudljivim i atraktivnim. Buka