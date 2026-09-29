Izvadili su glavu iz pijeska
Eskalacija ruskog hibridnog ratovanja u Europi: Njemačka postaje opreznija
Zbog neuspjeha u Donbasu, Moskva je ovog ljeta pojačala hibridne igrice i poslala dron na ključni aerodrom u Leipzigu. Kvar detonatora spasio je stvar, ali Nijemci su konačno shvatili da “promjena kroz trgovinu” s Rusijom više ne pali. Kancelar Merz lupio je šakom o stol, zatvorio ruski konzulat i kulturni centar te prekinuo dugogodišnju naivnost. Rusija je sada službeno prijetnja, a Europa ulazi u fazu hladne konfrontacije bez povjerenja. Tko bi rekao da bi par ruskih dronova moglo natjerati Nijemce da ponovo grade vojsku? Ideje