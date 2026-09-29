Izvadili su glavu iz pijeska

Manipulacijom na društvenim mrežama želi se utjecati na različite sfere javnosti, a u isto se vrijeme mogu napadati brojne različite ciljane vrste publike, neovisno o tome gdje se u tom trenutku nalaze. Društvene mreže također služe za prikupljanje velikog broja osobnih podataka i informacija, nužnih za učinkovito planiranje hibridnih operacija utjecaja. Da su društvene mreže zaista plodno tlo za histeriju, masovnu uzbuđenost i poplavu lažnih vijesti, pokazuju i primjeri na domaćem terenu, počevši, recimo, od potresa, kad su mnogi građani širili ‘vijesti‘ da znaju kad će idući potres, a tu su i brojne konstrukcije oko COVID-a. Budući da je temeljni cilj hibridnog ratovanja izazivanje nepovjerenja u institucije i državu, ispada da bi svaki takav oblik nevojnog napada na Hrvatsku bio besmislen i nepotreban. Naime, nepovjerenje u institucije i državu najviše izazivaju same hrvatske institucije i država. Lider