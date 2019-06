Predstavnici triju europskih institucija, Vijeća, Komisije i Parlamenta konačno su u srijedu navečer postigli suglanost oko novih pravila o autorskim pravima. “Napokon smo dobili moderna pravila o autorskim pravima, što je veliki uspjeh za cijeli EU koji je odavno trebao biti postignut” – izjavio je povjerenik za digitalno tržište Andrus Ansip. “Pregovori su bili teški, ali ono što je bitno na kraju je da imamo pravedan i uravnotežen rezultat koji je prikladan za digitalnu Europu: slobode i prava korisnika interneta bit će poboljšani, naši kreatori će biti bolje nagrađeni za svoj rad, a internetsko gospodarstvo će imati jasnija pravila za rad i uspjeh.” Jutarnji, Billboard, Europska komisija PR.

Agreement reached on #copyright! Europeans will finally have modern copyright rules fit for digital age with real benefits for everyone: guaranteed rights for users, fair remuneration for creators, clarity of rules for platforms. pic.twitter.com/dwQGsAlJvK

