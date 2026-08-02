EU prepoznala Hrvatsku kao europskog lidera u razvoju knjižnica i pismenosti - Monitor.hr
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Čitanje je pola zdravlja

EU prepoznala Hrvatsku kao europskog lidera u razvoju knjižnica i pismenosti

Novo izvješće Europske unije svrstalo je Hrvatsku u elitno društvo od samo četiri zemlje koje bilježe porast broja knjižnica, dok ih je diljem Europe od 2012. godine zatvoreno oko 3.000. Dokument ističe ključne hrvatske projekte – Mjesec hrvatske knjige, Knjižnicu Dalmatina te kampanju »I ja želim čitati!« kao primjere najbolje europske prakse. Uz velika infrastrukturna ulaganja i nabavu više od 30 bibliobusa financiranih EU i nacionalnim sredstvima, Hrvatska je prepoznata kao uspješan model u transformaciji knjižnica u moderna središta zajednice i poticanju čitalačke pismenosti. Novi list


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27.03.2025. (14:00)

Za smjernice modernog života pitajte svog arhitekta ili dizajnera interijera

Knjižnice 21. stoljeća polako se transformiraju u višenamjenske, prilagodljive prostore

Knjižnice su nekad bile tek mjesta za posudbu knjiga, danas su mnogo više od toga. Bez obzira radi li se o javnim ili privatnim, sveučilišnim, školskim ili specijaliziranim knjižnicama, njihova uloga u današnjem društvu značajno se proširila. A to je posebno bitno kad su u pitanju djeca. Knjižnice 21. stoljeća polako se transformiraju u višenamjenske, prilagodljive prostore koji odgovaraju potrebama suvremenog društva. Arhitekti sve više dobivaju priliku potaknuti interes novih generacija za čitanje kroz dizajn prostora koji povezuju učenje s igrom i zabavom, kroz stvaranje interaktivnih zona s najnovijim tehnologijama, osiguravanje udobnih i pozivajućih prostora za čitanje i druženje te inkorporaciju elemenata koji potiču kreativnost i istraživanje. Haus donosi neke od primjera.

11.05.2024. (15:00)

Muke po kulturnom centru

Što će sve biti u društveno-kulturnom centru Paromlin? Suvremene knjižnice same po sebi podrazumijevaju šire djelatnosti od knjižnične…

Objavljeni naziv projekta iz 2018. godine, neznatno skraćen, glasio je: Gradska knjižnica Paromlin, a bio je u upotrebi poslije objavljenog natječaja za idejno rješenje. Odjednom, nedavno, pojavila se verzija: Gradska knjižnica i društveno-kulturni centar Paromlin. Tko nastoji promijeniti naziv, s kojim pravom? Ako to možete činiti, uvrstite i nazive ureda koje ste naknadno utrpali u prostor Paromlina. Oko 16 tisuća m2 preostaje u Paromlinu, nakon što svoj dio zauzme Gradska knjižnica. U taj prostor vjerojatno nije uključena polivalentna dvorana s 450 mjesta, ili možda je. Tu je vjerojatno kongresna dvorana koja bi doprinijela samoodrživosti knjižnice. Jednu takvu smo već izgradili u NSK. Suvremena knjižnica podrazumijeva da se u njoj odvija društveno-kulturna djelatnost, pa to ne treba posebno isticati. Paromlin se uključuje da bi se održala memorija. H-alter

28.01.2024. (14:00)

Živahni centri znanja

Razlika između naših knjižnica i one u Helsinkiju: U Finskoj aktivno rade s ljudima

Kad živite u glavnom gradu Hrvatske i nekoliko se puta tjedno koristite knjižnicama u sustavu Knjižnica grada Zagreba, učini vam se da smo čitateljski narod: ljudi dolaze, vraćaju, posuđuju – pretpostavljate da i čitaju – a u vrevi najprometnijih knjižničnih sati uvjereni ste da su zagrebačke knjižnice centri gradskog života. Ali zato su tu statistike da nas iz zanosa vrate u stvarnost: prema istraživanju Dijane Sabolović-Krajina iz knjige Narodne knjižnice u tranziciji: sociološki aspekti (Meridijani, 2020.), u Hrvatskoj je samo 12 % građanki i građana učlanjeno u knjižnicu – dok je u nordijskim zemljama, u koje spada i Finska, članova knjižnice čak 90 %. Kaže autorica Kulturpunkta koja je posjetila i druge knjižnice u Europi: Dok su zagrebačke knjižnice još uvijek i prostorno i namjenom ustanove 20. stoljeća, u knjižnici u Helsinkiju se kuha, posuđuje instrumente i alate, snima pjesme, gejma i odgaja čitatelje.

21.06.2023. (14:00)

Čitam jer ne smijem ništa propustiti

Posuđeno, nepročitano: Top razlozi za sve one knjige koje si jedva otvorio…

Možda bi čak trebali početi raditi i preporuke nepročitanog, a uostalom i to se može nakon što se svlada knjiga “Kako govoriti o knjigama koje nismo pročitali”. Razlozi zbog kojih knjige posudimo, izlučimo nekoliko epruveta endrofina zadovoljstva, ali ih nikada doista baš i ne pročitamo, idu u rasponu od emocionalnih do praktičnih. Možda nam se previše sviđa dizajn naslovnice, dok nas prve rečenice totalno smore. Zatim voliš nekog autora, ali si ga se zasitio i nikako ne možeš nastaviti čitati novi naslov. Nekad si dolaskom u knjižnicu totalno euforičan pa posudiš odjednom četiri knjige. Teme ti bude iskru, ali jednom kad dođeš kući, ostanu na stolu skupljati prašinu… Zavede te sažetak ili ti knjigu nahajpaju prijatelji, no jednom kad počneš shvatiš da te ne zanima. Gradska knjižnica Rijeka neke od nas poznaje bolje od nas samih.

17.05.2023. (11:00)

"Nije opasno čitati mnogo knjiga, opasno je čitati jednu jedinu" Danilo Kiš

Salman Rushdie: “Sloboda izražavanja na Zapadu nikada prije nije bila ovako ugrožena”

Salman Rushdie had started to believe his 'life was normal again' | Salman Rushdie | The Guardian

“Sloboda objavljivanja je naravno sloboda čitanja i sloboda pisanja, mogućnost da pišete što želite… da možete birati što želite čitati, a ne da to za vas odlučuje netko izvana”, rekao je britanski književnik indijskog podrijetla Salman Rushdie. On se osvrnuo na zabranu i izbacivanje nekih knjiga u američkim školskim knjižnicama i učionicama. Naime, više od tisuću knjiga, od kojih se mnoge bave rasizmom i LGBTQ pitanjima, zabranjeno je u školi i knjižnicama u posljednje dvije godine zbog pritiska konzervativnih roditelja i dužnosnika, objavila je američka organizacija pisaca PEN America. “Živimo u trenutku u kojem sloboda izražavanja, sloboda objavljivanja na Zapadu  nikada prije nije bila toliko ugrožena. Donedavno je postojala prilična sloboda u izdavaštvu, no napad na samu ideju knjižnica… Moramo biti svjesni da je to prilično alarmantno i protiv toga se moramo snažno boriti”, upozorio je Rushdie. Tportal

Why reading fiction is as important now as ever - Big Think

11.05.2023. (16:00)

Potiču čitanje i zelenu vožnju

Pokraj knjiga, jedna knjižnica u Finskoj posuđuje i – električni automobil

Cijela ideja je provedena u suradnji s Toyotom Auto Finland, a za ponuđeni automobil bZ4X bila vam je potrebna samo iskaznica knjižnice i vozačka dozvola. deja je olakšati korisnicima koji nemaju pristup vlastitom automobilu da postanu mobilniji. Maksimalno vrijeme rezervacije tijekom radnih dana je šest sati. Razdoblje posudbe također uključuje 30-minutni uvod u segmente automobila. Revija HAK

28.04.2020. (12:30)

Brze i kratke

  • Bill Gates najavljuje da će se njegova zaklada gotovo potpuno fokusirati na borbu protiv koronavirusa (Telegram)
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09.05.2019. (11:30)

Industrija znanja

Zagreb: Paromlin postaje nova knjižnica

Zagrebačka Gradska knjižnica sa Starčevićevog trga preselit će se u preuređeni i obnovljeni prostor bivšeg Paromlina. Ovo je želja, sad dolazi stvarnost – vrijednost nove zgrade knjižnice procjenjuje se na 240 milijuna kuna, a 80% novca tražit će se iz europskih fondova namijenjenih obnovi industrijske baštine. Natječaj se očekuje 2021., a izgradnja knjižnice trajat će pet godina.

12.12.2018. (11:30)

Velika mama pušta djecu

Novi model: Knjižnice će same kupovati knjige od nakladnika

Novi model otkupa knjiga za narodne knjižnice kao glavnu promjenu predviđa to da Ministarstvo uplaćuje sredstva direktno narodnim knjižnicama te da one potom samostalno kupuju knjige i o tome izvještavaju Ministarstvo (dosad je plaćalo izravno Ministarstvo). Izgleda da je najveća promjena zapravo oko cijene – Ministarstvo je dosad plaćalo cijenu koja piše na poleđini knjige, novi model dopušta mogućnost dogovaranja oko cijene. Ovdje PDF prezentacija novog modela. T-Portal

02.08.2018. (19:49)

Najljepše svjetske knjižnice – u slikama