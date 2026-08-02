Čitanje je pola zdravlja

Kad živite u glavnom gradu Hrvatske i nekoliko se puta tjedno koristite knjižnicama u sustavu Knjižnica grada Zagreba, učini vam se da smo čitateljski narod: ljudi dolaze, vraćaju, posuđuju – pretpostavljate da i čitaju – a u vrevi najprometnijih knjižničnih sati uvjereni ste da su zagrebačke knjižnice centri gradskog života. Ali zato su tu statistike da nas iz zanosa vrate u stvarnost: prema istraživanju Dijane Sabolović-Krajina iz knjige Narodne knjižnice u tranziciji: sociološki aspekti (Meridijani, 2020.), u Hrvatskoj je samo 12 % građanki i građana učlanjeno u knjižnicu – dok je u nordijskim zemljama, u koje spada i Finska, članova knjižnice čak 90 %. Kaže autorica Kulturpunkta koja je posjetila i druge knjižnice u Europi: Dok su zagrebačke knjižnice još uvijek i prostorno i namjenom ustanove 20. stoljeća, u knjižnici u Helsinkiju se kuha, posuđuje instrumente i alate, snima pjesme, gejma i odgaja čitatelje.