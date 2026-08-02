Čitanje je pola zdravlja
EU prepoznala Hrvatsku kao europskog lidera u razvoju knjižnica i pismenosti
Novo izvješće Europske unije svrstalo je Hrvatsku u elitno društvo od samo četiri zemlje koje bilježe porast broja knjižnica, dok ih je diljem Europe od 2012. godine zatvoreno oko 3.000. Dokument ističe ključne hrvatske projekte – Mjesec hrvatske knjige, Knjižnicu Dalmatina te kampanju »I ja želim čitati!« kao primjere najbolje europske prakse. Uz velika infrastrukturna ulaganja i nabavu više od 30 bibliobusa financiranih EU i nacionalnim sredstvima, Hrvatska je prepoznata kao uspješan model u transformaciji knjižnica u moderna središta zajednice i poticanju čitalačke pismenosti. Novi list