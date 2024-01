Živahni centri znanja

“Sloboda objavljivanja je naravno sloboda čitanja i sloboda pisanja, mogućnost da pišete što želite… da možete birati što želite čitati, a ne da to za vas odlučuje netko izvana”, rekao je britanski književnik indijskog podrijetla Salman Rushdie. On se osvrnuo na zabranu i izbacivanje nekih knjiga u američkim školskim knjižnicama i učionicama. Naime, više od tisuću knjiga, od kojih se mnoge bave rasizmom i LGBTQ pitanjima, zabranjeno je u školi i knjižnicama u posljednje dvije godine zbog pritiska konzervativnih roditelja i dužnosnika, objavila je američka organizacija pisaca PEN America. “Živimo u trenutku u kojem sloboda izražavanja, sloboda objavljivanja na Zapadu nikada prije nije bila toliko ugrožena. Donedavno je postojala prilična sloboda u izdavaštvu, no napad na samu ideju knjižnica… Moramo biti svjesni da je to prilično alarmantno i protiv toga se moramo snažno boriti”, upozorio je Rushdie. Tportal