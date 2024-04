Računalo da ti pamet stane

Kvantno računarstvo danas se primjenjuje u raznim ljudskim djelatnostima kao što su kemija, farmacija, znanost o materijalima, financije, meterologija, planiranje ruta i cybersigurnost… Sve počoinje s quibitovima: kvantnim verzijama klasičnih bitova koji se potom ukomponiraju u kvantni procesor koji obavlja određenu logiku i računalne operacije. Za one koji žele malo bolje razumjeti ovu mladu tehnologiju mora znati za tri fenomena: superpoziciju, spregnutost i interferenciju. Klasični bit može biti samo 0 ili 1, ali qubit može biti u linearnoj kombinaciji 0 i 1 ili jednostavnije rečeno – u isto vrijeme u ta dva stanja – to je primjerice superpozicija. IBM je trenutno glavni na tržištu ovih novih računala, te najavljuju kako bi prvo komercijalno računalo s 4000 qubita moglo izaći na tržište do kraja 2025. godine. Netokracija