Znao sam da mi odnekud zvuči poznato, super, samo tako nastavite

Nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo priopćenje u kojem obrazlaže da u ovom trenutku nema formalnih osnova zaustaviti gradnju hidrocentrale na rijeci Uni, javile su se udruge prosvjednika s reakcijama. Tvrde da iako su lokacijske i građevinske dozvole legalne jer je prošao rok za njihovo poništavanje i ukidanje, to ne znači da je ona donesena legalno. Naglasili su da “neće dozvoliti da se rijeka Una devastira i nepovratno uništi okoliš dok se čeka na završetak sudskog postupka koji će sigurno rezultirati osuđujućom presudom”. Naglašavaju da se radi o području koje je zaštićeno u okviru ekološke mreže Natura 2000, što je drugi oblik zaštite u odnosu na status hidrološkog spomenika prirode iz 1968. Natura 2000 je mreža zaštićenih područja prirode u Europskoj uniji, uključujući Hrvatsku. Osnovana je kako bi očuvala najvrjednije i najugroženije vrste i staništa Europe. Forbes, Tris