Znao sam da mi odnekud zvuči poznato, super, samo tako nastavite
Eurobarometar: Tek svaki peti Hrvat čuo za najveću ekološku mrežu na svijetu
Ova mreža zaštićenih područja, osnovana spajanjem Direktive o pticama i Direktive o staništima, slavi 34 godine postojanja. Ime označava “Prirodu za godinu 2000.”, no mreža se nastavila širiti i danas pokriva petinu kopna EU-a. U Hrvatskoj obuhvaća čak 36,8% kopnenog teritorija i 9,3% mora. Financira se kroz EU program LIFE s proračunom od 5,4 milijarde eura, a najuspješniji projekti natječu se za nagradu Europske komisije. Tek 20% stanovnika Hrvatske i 17% na razini EU-a uopće zna što je “Natura 2000”. Index