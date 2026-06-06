Eurobarometar: Tek svaki peti Hrvat čuo za najveću ekološku mrežu na svijetu - Monitor.hr
Danas (18:00)

Znao sam da mi odnekud zvuči poznato, super, samo tako nastavite

Eurobarometar: Tek svaki peti Hrvat čuo za najveću ekološku mrežu na svijetu

Ova mreža zaštićenih područja, osnovana spajanjem Direktive o pticama i Direktive o staništima, slavi 34 godine postojanja. Ime označava “Prirodu za godinu 2000.”, no mreža se nastavila širiti i danas pokriva petinu kopna EU-a. U Hrvatskoj obuhvaća čak 36,8% kopnenog teritorija i 9,3% mora. Financira se kroz EU program LIFE s proračunom od 5,4 milijarde eura, a najuspješniji projekti natječu se za nagradu Europske komisije.  Tek 20% stanovnika Hrvatske i 17% na razini EU-a uopće zna što je “Natura 2000”. Index


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