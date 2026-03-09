Imao je lijepu kućicu na Dravi...
24 sata: Zlatko Dalić ima vikendicu u zaštićenom parku rijeke Drave
Riječ je o zaštićenom području regionalnog parka Mura-Drava koji se nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000. Dalićeva vikendica, otkriva Ivan Pandžić za 24 sata, površine je 71 četvorni metar, dio fasade je u kamenu i ima veliki trijem sa staklenim stijenama. Dvorište od 1113 kvadrata ograđeno je sa svih strana osim samog izlaza na Dravu. Dalić je zemljište od 1113 kvadrata uz samu Dravu s kućicom kupio krajem 2013. godine i platio je sve tek 20.000 kuna, odnosno 2656 eura. Gradnja u zaštićenom području prirode se inače tretira kao kazneno djelo za koje je propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Područje Kuršanskog luga je štićeno područje, a svi koji su tamo gradili objekte, pa i sam Dalić, nisu kažnjeno gonjeni niti su im objekti srušeni iako su svojedobno imali rješenja o uklanjanju. Nacional