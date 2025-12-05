Nisu ni nudističke plaže kao što su bile
Europa između slobode i cenzure: kako se mijenja karta naturizma
Naturizam u Europi prolazi različite trendove: dok Španjolska ima preko 400 službenih nudističkih plaža i potpuno legalan nudizam u javnom prostoru, Italija ga regulira samo lokalno, a Češka nakon procvata 1980-ih bilježi pad interesa. Belgija, unatoč liberalnom imidžu, ima tek jednu službenu naturističku plažu i pravnu sivu zonu. Hrvatska, nekoć nudistička velesila, danas se suočava s porastom konzervativizma, raspravama o toplesu i smanjenjem prostora za naturiste. Trendovi pokazuju šarolik odnos Europe prema golotinji — od potpune slobode do birokratskog stida. H-alter