Nisu ni nudističke plaže kao što su bile

Jednom mjesečno posjetitelji izložbe u Marseilleu mogu samo u cipelama i bez odjeće istražiti povijest naturizma u Europi. Čelnik francuske naturističke organizacije FFN Eric Stefanut rekao je francuskoj novinskoj agenciji AFP da bi posjetitelji trebali nositi cipele iz predostrožnosti, kako bi "izbjegli špranje". Naturistički pokret pojavio se u Švicarskoj i Njemačkoj u 19. stoljeću, rekao je za AFP Bruno Saurez, voditelj lokalne udruge naturista. Prva francuska naturistička skupina pojavila se u Provansi na jugoistoku zemlje 1930. godine prije nego što se proširila po cijeloj zemlji.