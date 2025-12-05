Europa između slobode i cenzure: kako se mijenja karta naturizma - Monitor.hr
Danas (14:00)

Nisu ni nudističke plaže kao što su bile

Europa između slobode i cenzure: kako se mijenja karta naturizma

Naturizam u Europi prolazi različite trendove: dok Španjolska ima preko 400 službenih nudističkih plaža i potpuno legalan nudizam u javnom prostoru, Italija ga regulira samo lokalno, a Češka nakon procvata 1980-ih bilježi pad interesa. Belgija, unatoč liberalnom imidžu, ima tek jednu službenu naturističku plažu i pravnu sivu zonu. Hrvatska, nekoć nudistička velesila, danas se suočava s porastom konzervativizma, raspravama o toplesu i smanjenjem prostora za naturiste. Trendovi pokazuju šarolik odnos Europe prema golotinji — od potpune slobode do birokratskog stida. H-alter


Slične vijesti

28.08.2024. (19:00)

Nije za samosvjesne i čedne osobe

Na izložbu o naturizmu u Francuskoj posjetitelji mogu doći potpuno goli

Jednom mjesečno posjetitelji izložbe u Marseilleu mogu samo u cipelama i bez odjeće istražiti povijest naturizma u Europi. Čelnik francuske naturističke organizacije FFN Eric Stefanut rekao je francuskoj novinskoj agenciji AFP da bi posjetitelji trebali nositi cipele iz predostrožnosti, kako bi “izbjegli špranje”. Naturistički pokret pojavio se u Švicarskoj i Njemačkoj u 19. stoljeću, rekao je za AFP Bruno Saurez, voditelj lokalne udruge naturista. Prva francuska naturistička skupina pojavila se u Provansi na jugoistoku zemlje 1930. godine prije nego što se proširila po cijeloj zemlji. Index

21.07.2017. (11:50)

Bez bijelih traka od kupaćeg

Najljepše naturističke plaže u Hrvatskoj

Svi su čuli za nudističku plažu Punta križa u Rovinju, no ona nije jedina na Jadranu. 24 sata donosi popis nekih od najljepših naturističkih oaza. Koversada kod Vrsara najveći je naturistički kamp u Europi osnovano davne 1961. godine, a u kolovozu se tamo održava i tradicionalni izbor za Miss nudizma. Na Rabu postoji nudistička plaža Kandarola, a u Dubrovniku Plat.