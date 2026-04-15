Ne boje se gole istine
Sve veći broj mladih upušta se u naturizam: Radikalni lijek za generacijsku nesigurnost
Dok modna industrija i društvene mreže profitiraju na našim kompleksima, novi val mladih otkriva naturizam kao ultimativni oblik digitalne detoksikacije i prihvaćanja tijela. Iskustva mladih poput Leah i Chrisa za Dazed pokazuju da boravak u zajednicama bez odjeće djeluje kao terapija izlaganjem. Gledajući stvarna, nesavršena tijela umjesto fotošopiranih ideala, pripadnici generacije Z razbijaju predrasude o “perverzijama” i otkrivaju slobodu. Stručnjaci potvrđuju da naturizam smanjuje anksioznost i jača samopouzdanje, nudeći anarhičan otpor kapitalizmu u kojem je najradikalniji čin – jednostavno biti svoj, bez ijedne krpice.