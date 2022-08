Nosit će se dupli džemperi i spavat će se pod dva popluna

Igor Grozdanić je cijeli radni vijek proveo uz energetiku i planiranje te obnovljive izvore energije, a zadnjih osam godina i uz prometne znanosti te alternativna goriva. Revija HAK donosi razgovor s njim, a mi zanimljivije dijelove: S jedne strane je Europa cijelo vrijeme kalkulirala s energetskom tranzicijom, djelomično i zato što nije bila jedinstvena. S tehnologijama obnovljivih izvora do danas je mogla puno više napraviti. Imat ćemo mini energetsku krizu, no građane ne treba plašiti. Trebamo ih pripremati, osvijestiti i ponuditi im alternativu u obliku obnovljivih izvora. Najveće posljedice ćemo osjetiti na prirodnom plinu. S druge strane se najviše bojim i visokih cijena električne energije. Sirovu naftu neće biti problem nadomjestiti, naročito ako ćemo uključiti naftu iz Irana i Venezuele, iako je ona transportno dosta udaljena. Rafinerije u regiji rade s manjim kapacitetima ili su potpuno ugašene unatrag pet do osam godina, ali kako će padati potrošnja derivata, tako će se i tu situacija stabilizirati. Također, i cijene nafte će u budućnosti biti manje kritične od cijena svih ostalih energenata. Zato treba tražiti bržu tranziciju na obnovljive izvore energije.