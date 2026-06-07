Svi smo mi jednaki, samo su neki četverostruko jednakiji

U Direktivi, koju Hrvatska tek mora implementirati u svoje zakonodavstvo, je istaknuto da je prema službenim podacima za 2020. godinu razlika u plaćama između žena i muškaraca na razini Europske unije iznosila 13%, u Republici Hrvatskoj 16%, a primjerice u nama susjednoj Sloveniji ta je razlika bila daleko ispod europskog prosjeka te je iznosila 3,5%. Direktiva je pokazala i da žene zbog obavljanja kućanskih poslova i pružanja skrbi unutar obitelji obavljaju više neplaćenih poslova od muškaraca, kao i to da na tržištu rada ostvaruju manje plaćenih sati jer ih trećina radi skraćeno upravo zbog obavljanja tih neplaćenih poslova. Zbog toga je i veća vjerojatnost da će postotak zaposlenih žena biti manji u odnosu na muškarce, zbog čega će poslije ostvarivati i manje mirovine. Iz svih tih razloga je primjerice razlika u ukupnoj zaradi između muškaraca i žena na razini Europske unije 2018. godine iznosila gotovo 37%.

Zakonodavac će morati predvidjeti konkretne mjere kako bi osigurao da poslodavci u svoje poslovanje uvedu potpunu transparentnost glede godišnjih bruto plaća kao i bruto satnica za sva radna mjesta. Lider