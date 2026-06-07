Europa u plusu i minusu: Iako troškovi života smanjuju jaz, zapad Europe i dalje nudi deblji novčanik - Monitor.hr
Danas (11:00)

Svi smo mi jednaki, samo su neki četverostruko jednakiji

Europa u plusu i minusu: Iako troškovi života smanjuju jaz, zapad Europe i dalje nudi deblji novčanik

Najnoviji podaci Eurostata pokazuju goleme razlike u godišnjim neto plaćama samaca u EU – od skromnih 12.967 eura u Mađarskoj do čak 54.260 eura u Luksemburgu. Prosjek Unije iznosi 26.929 eura, a Hrvatska je s 17.256 eura pri dnu. Ipak, slika se mijenja kada se uračunaju troškovi života: kupovna moć smanjuje početni jaz s četiri na dvostruku razliku, pri čemu Rumunjska i Poljska bilježe skok, dok Grčka pada na samo dno. Na ljestvicu utječu i obiteljske naknade koje najviše idu u korist radnika u Njemačkoj, dok nordijske zemlje imaju drukčije modele potpore. Index


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