Ravnopravnost na popustu od 13%
MojPosao: Prosječna plaća žena 13 posto niža od plaće muškaraca
Analiza portala MojPosao pokazuje da žene u Hrvatskoj u prosjeku zarađuju 13 posto manje od muškaraca. Prosječna neto plaća muškaraca iznosi 1.717 eura, a žena 1.500 eura. Razlike su posebno izražene u drvnoj industriji, uslužnim djelatnostima i tehnologiji, dok su žene bolje plaćene u tekstilnoj, kemijskoj industriji i telekomunikacijama. Čak i za isti posao žene u prosjeku primaju oko šest posto manju plaću. Na razlike utječu struktura tržišta rada, zastupljenost u sektorima, rodiljni dopusti, sporije napredovanje te društveni stereotipi koji žene rjeđe usmjeravaju prema bolje plaćenim zanimanjima i rukovodećim pozicijama. Lider