Kao Markov trg, ali na steroidima

Hrvatskih 12 eurozastupnika uživa u iznimnim financijskim povlasticama. Uz mjesečnu neto plaću od 8.772 eura, primaju 4.950 eura za troškove ureda te dnevnicu od 359 eura. Najveći benefiti dolaze nakon prestanka mandata kroz prijelaznu naknadu (u visini plaće do 24 mjeseca) i posebne mirovine koje se aktiviraju već sa 63 godine života. Mirovina iznosi 3,5 % bruto plaće za svaku godinu staža, pa jedan mandat donosi oko 1.970 eura, a maksimum nakon 20 godina iznosi 7.879 eura bruto mjesečno. Ova se primanja isplaćuju neovisno o drugim mirovinama, bez ikakvog cenzusa. Nacional