e-moji građani

Servis e-Građani, koji je do sada privukao više od 300 tisuća korisnika, koji muku muče sa snalaženjem u nelogično nabacanim e-uslugama, nepreglednim menijima, potpuno različitom dizajnu sučelja od jednog ministarstva i agencije do drugog, bit će temeljito redizajniran do kraja iduće godine. Posao je navodno vrijedan 199.999 kuna. Poslovni