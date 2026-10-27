Explora: Rub svemira - Monitor.hr
Danas (22:00)

SF kronike iz naslonjača

Explora: Rub svemira

Ovog tjedna pričaju o širokom spektru tema, od granica Sunčevog sustava i japanske misije na Marsov mjesec Fobos, preko tehnoloških apetita Elona Muska pa sve do mRNA cjepiva i umjetne inteligencije. Knjige o svemiru zapravo su “štivo za meduze koje planinare” , kaže Korado, pa si vi mislite (ili preslušajte, ima i na HRT).


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Srijeda (12:00)

Od Teslinih snova do spermagedona

Explora: Neplodni muškarci

Sve je počelo Muskovim novim letećim cirkusom i Teslinim automobilom na potisnike koji bi, umjesto na cesti, na makadamu prosvirao sve oko sebe brzinom zvuka. Od prodaje snova i “pametnog” oružja koje ti Amerikanci mogu ugasiti na gumb s drugog kraja planeta, brzo su odletjeli u svemir. Tamo su pretresli čukanje asteroida kinetičkim projektilima i kineske ideje da problem radije riješe jednom poštenom atomkom, usput se čudeći zelenim zvijezdama.

Povratak na Zemlju donio je gorku istinu: uškopili smo planet jer pijemo vodu iz jeftine plastike pa dečki ostaju bez spermija, a krokodili mijenjaju spol. Za kraj su zaključili da nam telefone prisluškuju čim pomislimo na orahe, dok se u pozadini smiješi umjetna inteligencija koja polako razvija nagon za samoodržanjem – samo čekamo dan kad će nam obrisati bankovne račune jer joj se prohtjelo kupiti dionice… emisiju možete poslušati i na stranicama HRT-a…

14.10. (21:00)

To infinity and beyond!

Explora: Nobelovci

Teoretiziranje o mikro svijetu na kraju završi u uređajima bez kojih ne možemo živjeti. Medicina nas vodi duboko u stanice i genetiku, otvarajući vrata pametnijem liječenju, dok kemija donosi dizajne novih molekula za zelenu energiju i napredne materijale, komentira Korado prošlotjedne laureate iz svijeta nagrada. Možda je najvažniji zaključak kako iza svakog tog “velikog otkrića” zapravo stoje desetljeća upornog rada, često bez garancije uspjeha, te kako pravo znanstveno vizionarstvo nastaje u trenucima kad se znanstvenici usude razmišljati izvan okvira. Dotaknuli su se i skroz prizemnih i fora tema poput radioamatera, razlike između dugih i kratkih svjetala, pa čak i vječnog pitanja je li hrana nekad stvarno bila ukusnija. HRT

30.09. (10:00)

Od svemira do pulskih komaraca, sve teme obrađene

Explora: Karma

Fokus je na lansiranju Starshipa u orbitu, radu teleskopa Grace Roman i novim astrofizičkim spoznajama o crnim rupama. Također se osvrću na utjecaj umjetne inteligencije na društvo, geopolitičke napetosti te probleme s desalinizacijom vode na Bliskom istoku povezane s ekološkim posljedicama i konceptom karme. U drugom dijelu emisije dotiču se i povijesnog značaja Pule kao ratne luke te ekoloških izazova poput komaraca. HRT

23.09. (01:00)

Da te zabole leđa

Explora: Propitivanje granica

Komentiraju problem zbrinjavanja otpada, ulogu umjetnih grebena u moru (kaže Korado, ako baciš staru olupinu autobusa ili čak tenka u more, napravio si dobar posao) te izazove s kojima se susreću ruralne i urbane sredine, govore o razvoju modernih raketnih motora na metan, kineskom napretku u svemirskim tehnologijama te problemu svemirskog otpada i opasnosti od lančanih sudara satelita u orbiti. Dotiču se smrti zvijezda i neutrina, novih spoznaja o dinosaurima (poput toga da je T-Rex možda bio toplokrvan i pernat) te treninga i preživljavanja astronauta. Osvrću se na ponašanje mladih i potrebu postavljanja jasnih društvenih i odgojnih granica. HRT

16.09. (14:00)

Zabavna (i pomalo zastrašujuća) strana znanosti

Explora: Penali u pisoaru

Američki studenti dolaze u Višnjan na praksu jer se “najbolja praksa ne slijedi, nego stvara”. Dotaknuli su se europskih raketa, stiskanja jezgre Merkura, digitalnog prisluškivanja kroz kućanske aparate i satove, misterija sna te opasnosti i utrke u razvoju umjetne inteligencije. Koradu je usred emisije zazvonio i telefon (oko 9:40). Na kraju govore o Ig Nobelovim nagradama, rekonstrukciji mozga vinske mušice i klimatskim promjenama. Korado nas vodi kroz šetnju s malim zelenima, umjetnom inteligencijom koja jedva čeka da isključi hlađenje reaktora te pametnim pisoarima koji vas gađaju prskotinama po cipelama. I tko je kome ukrao čokoladicu iz frižidera. HRT (za slušanje u pozadini).

09.09. (16:00)

Što ima novo u budućnosti i zašto opet kasnimo?

Vratila se Explora: Novi početak

Nakon ljetne stanke i početka nove školske i radne godine, omilkjeni Explorijanci fokusirani su na promjene koje nosi jesenski “novi početak”, s naglaskom na to kako se društvo nosi s ubrzanim tehnološkim i obrazovnim izazovima. Škole i dalje pripremaju djecu za prošla vremena, umjesto da ih uče kritičkom razmišljanju, prilagodljivosti i radu s novim tehnologijama. Razmatraju kako umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju svakodnevicu i tržište rada. Korado ističe da nam slijede velike strukturalne promjene te da će preživjeti oni koji se znaju kontinuirano prilagođavati, dok će klasični sustavi zaostajati. Dotaknuli su se aktualnih znanstvenih novosti, istraživanja svemira i klimatskih izazova, uz poruku da se problemi ne mogu rješavati samo “praznim pričama” već konkretnim ulaganjem u znanost i edukaciju. HRT

02.09. (01:00)

Dosta ležanja za papu Štrumfa

TheEmisija: Rudan d.o.o.

Elvis i Korado razgovaraju o modernim energetski učinkovitim zgradama, izazovima ljetnih toplinskih valova te kako solarna energija spašava elektroenergetski sustav u Europi. Dotiču se svemirskih tehnologija i svemirskog teleskopa Nancy Grace Roman koji prikuplja ogromne količine podataka te kako umjetna inteligencija i napredna računala pomažu u njihovoj obradi. Na kraju, kroz pitanja gledatelja, analiziraju sastav zraka, razvoj MRNA cijepljenja, te najnovija DNK otkrića iz brončanog doba koja mijenjaju povijesne predožbe o ulogama spolova i drevnim populacijama.

26.08. (16:00)

Mi smo dečki koji pričaju sjedečki

TheEmisija: Agatha

Korado je bradat i po prvi put sjedi (po posljednji put u Višnjanu). Uskoro će, nadaju se, snimati u starom dobrom poznatom ambijentu. Pričaju o sovama, zakonskim preprekama u spašavanju životinja i ulozi lovaca, zatim o izvlačenju Starshipa iz mora, padu neuspjelog gama-teleskopa u Pacifik, kineskoj potrazi za ledom, problemu oštre prašine (regolita) te teraformiranju Marsa. Pričali su o robotskoj olimpijadi u Pekingu i napretku humanoidnih robota kao i o ljekovitoj sluzi puževa.

20.08. (22:00)

Ćakula o propasti svijeta uz kavu

TheEmisija: Geološka ili galaktička

Korado Korlević i Elvis Mileta povezuju svemirska otkrića s ovozemaljskim izazovima. Analizirajući snimke teleskopa James Webb, čudnovata nebeska tijela i kibernetičke napade na svemirske agencije, autori preusmjeravaju fokus na održivost i sigurnost na Zemlji. Osvrću se na mađarske solarne elektrane, učestale ljetne požare u Hrvatskoj te razvoj organskih materijala. Emisiju zaključuju upozorenjem o rastućem otporu prema umjetnoj inteligenciji. Glavni je zaključak da tehnološki napredak zahtijeva kritičko promišljanje, bolju pripremljenost na ekološke krize te dublje razumijevanje prirodnih i društvenih procesa u bliskoj budućnosti.

13.08. (01:00)

Kvantni skokovi uz istarsku travaricu

TheEmisija: Fotonika

U ljetnoj emisiji iz Višnjana, još uvijek u ležećem položau Korado Korlević i voditelj Elvis Mileta pretresli su ključne tehnološko-društvene teme. Fotonika (grana fizike koja se bavi svjetlosti) zamjenjuje elektroniku, no kritičan problem postaje manjak stručnjaka i globalni deficit bakra. Razgovarali su o solarnoj autonomiji, akumulatorima te energetskoj reorganizaciji Europe i svijeta. Objasnili su opasnosti prizemnog ozona, najavili kolovoške Perzeide, djelomičnu pomrčinu Sunca (koja je večeras već bila), te neslomljivi Voyager.