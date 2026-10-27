SF kronike iz naslonjača

Sve je počelo Muskovim novim letećim cirkusom i Teslinim automobilom na potisnike koji bi, umjesto na cesti, na makadamu prosvirao sve oko sebe brzinom zvuka. Od prodaje snova i “pametnog” oružja koje ti Amerikanci mogu ugasiti na gumb s drugog kraja planeta, brzo su odletjeli u svemir. Tamo su pretresli čukanje asteroida kinetičkim projektilima i kineske ideje da problem radije riješe jednom poštenom atomkom, usput se čudeći zelenim zvijezdama.

Povratak na Zemlju donio je gorku istinu: uškopili smo planet jer pijemo vodu iz jeftine plastike pa dečki ostaju bez spermija, a krokodili mijenjaju spol. Za kraj su zaključili da nam telefone prisluškuju čim pomislimo na orahe, dok se u pozadini smiješi umjetna inteligencija koja polako razvija nagon za samoodržanjem – samo čekamo dan kad će nam obrisati bankovne račune jer joj se prohtjelo kupiti dionice… emisiju možete poslušati i na stranicama HRT-a…